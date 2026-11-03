Άννα Βίσση: «Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό "στοίχημα"» - Η πρώτη δημόσια δήλωση για το ΟΑΚΑ

Snapshot Η Άννα Βίσση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, χαρακτηρίζοντάς την προσωπικό στοίχημα και σημαντικό σταθμό στην καριέρα της.

Η τραγουδίστρια τόνισε τον ρόλο των συνεργατών της και του κοινού στην επιτυχία και τον ιστορικό χαρακτήρα της βραδιάς.

Η σχέση της με το κοινό περιγράφεται ως βαθιά και συνεχώς ενισχυόμενη με το πέρασμα του χρόνου.

Η Άννα Βίσση δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει να ονειρεύεται και να εξελίσσεται, θέτοντας νέους στόχους για το μέλλον. Snapshot powered by AI

Έναν μήνα σχεδόν μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και εν μέσω της συζήτησης που έχει ανοίξει γύρω από την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, η Άννα Βίσση έκανε την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση για τη βραδιά που αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία της.

Με τον στίχο «Τα λόγια είναι μικρά για να πούνε τι νιώθω…» από το τραγούδι της «Όσο έχω φωνή» επέλεξε να ξεκινήσει την τοποθέτησή της η Άννα Βίσση, γράφοντας στη συνέχεια: «Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα». Με τα λόγια αυτά, η τραγουδίστρια αποκαλύπτει πόσο προσωπικό ήταν το εγχείρημα για την ίδια, δηλώνοντας περήφανη που ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με την ίδια στο επίκεντρο.

Όπως τονίζει, η συναυλία αποτέλεσε ένα προσωπικό στοίχημα, το οποίο έγινε πραγματικότητα χάρη στους συνεργάτες της, στους ανθρώπους που τη στήριξαν, αλλά και στο κοινό της.

https://www.instagram.com/p/DfQCPrWjQJs/

Η αγάπη και ο ενθουσιασμός των θαυμαστών της ήταν εκείνα που έδωσαν στη βραδιά ιστορικό χαρακτήρα και συνέβαλαν στο να καταρριφθούν ρεκόρ. Παράλληλα, κάνει λόγο για έναν δεσμό με το κοινό της που γίνεται όλο και πιο δυνατός με το πέρασμα του χρόνου.

Η Άννα Βίσση, μάλιστα, ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να σταματήσει να ονειρεύεται και να εξελίσσεται, καθώς θέλει να συνεχίσει να βάζει τον πήχη όλο και ψηλότερα.

«Δεν θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι. Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά», καταλήγει, δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

«Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω…Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα.Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη στην Ελλάδα και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστριά του.Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό «στοίχημα» και, μαζί με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους ανθρώπους που με στήριξαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, έφτασε σε σας, που με τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας καταφέρατε να την καταστήσετε ιστορική και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ!Κι έτσι αποδεικνύεται πως μαζί σας με δένει μια βαθιά σχέση που, όσο πάει, βαθαίνει όλο και περισσότερο.Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι.Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά»

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