Άννα Βίσση: Το επικό τρολάρισμα της τραγουδίστριας στον Νίκο Καρβέλα για το Halloween

Snapshot Η Άννα Βίσση γιόρτασε το Halloween με χιουμοριστική ανάρτηση και μεταμφιέσεις.

Η τραγουδίστρια ντύθηκε με κόκκινο σύνολο και γούνα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της.

Ο Ηλίας Ψινάκης μεταμφιέστηκε σε Νίκο Καρβέλα με μαύρη κάπα και λευκή περούκα.

Η λεζάντα της ανάρτησης έκανε χιουμοριστική αναφορά στη σχέση Βίσση-Καρβέλα.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ευχές για Happy Halloween. Snapshot powered by AI

Με μια χιουμοριστική αναφορά στον Νίκο Καρβέλα και αποκριάτικη διάθεση γιόρτασε το Halloween η Άννα Βίσση αναδημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τις μεταμφιέσεις της.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να ντυθεί...ο εαυτός της, φορώντας ένα κόκκινο σύνολο, το οποίο συνδύασε με γούνα στο ίδιο χρώμα και ψηλοτάκουνα μποτάκια. Από την άλλη, ο Ηλίας Ψινάκης μεταμορφώθηκε σε..Νίκο Καρβέλα, φορώντας μαύρη κάπα και λευκή περούκα, παραπέμποντας στην εμφάνιση του μουσικοσυνθέτη.

https://www.instagram.com/p/DfIheCeNDSD/

Η χιουμοριστική λεζάντα, γράφει: «Βίσση - Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή… η @annavissiofficial!!! Happy Halloween»

Διαβάστε επίσης