Άννα Βίσση: Το επικό τρολάρισμα της τραγουδίστριας στον Νίκο Καρβέλα για το Halloween
Η Halloween εμφάνιση της τραγουδίστριας και η χιουμοριστική ανάρτηση
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- Η Άννα Βίσση γιόρτασε το Halloween με χιουμοριστική ανάρτηση και μεταμφιέσεις.
- Η τραγουδίστρια ντύθηκε με κόκκινο σύνολο και γούνα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της.
- Ο Ηλίας Ψινάκης μεταμφιέστηκε σε Νίκο Καρβέλα με μαύρη κάπα και λευκή περούκα.
- Η λεζάντα της ανάρτησης έκανε χιουμοριστική αναφορά στη σχέση Βίσση-Καρβέλα.
- Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ευχές για Happy Halloween.
Με μια χιουμοριστική αναφορά στον Νίκο Καρβέλα και αποκριάτικη διάθεση γιόρτασε το Halloween η Άννα Βίσση αναδημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τις μεταμφιέσεις της.
Η τραγουδίστρια επέλεξε να ντυθεί...ο εαυτός της, φορώντας ένα κόκκινο σύνολο, το οποίο συνδύασε με γούνα στο ίδιο χρώμα και ψηλοτάκουνα μποτάκια. Από την άλλη, ο Ηλίας Ψινάκης μεταμορφώθηκε σε..Νίκο Καρβέλα, φορώντας μαύρη κάπα και λευκή περούκα, παραπέμποντας στην εμφάνιση του μουσικοσυνθέτη.
Η χιουμοριστική λεζάντα, γράφει: «Βίσση - Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή… η @annavissiofficial!!! Happy Halloween»
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