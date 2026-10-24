Άννα Βίσση: Στο εξωτικό Μαρακές μετά το νέο εξώδικο Καρβέλα – Η ιδιαίτερη υποδοχή

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ιδιαίτερη υποδοχή της στο Μαρακές, επιλέγοντας να μην αναφερθεί δημόσια στη νέα εξέλιξη της αντιπαράθεσης με τον πρώην σύζυγό της

Ανθή Κουρεντζή

Άννα Βίσση: Στο εξωτικό Μαρακές μετά το νέο εξώδικο Καρβέλα – Η ιδιαίτερη υποδοχή
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  • Η Άννα Βίσση βρίσκεται στο Μαρακές και μοιράστηκε φωτογραφία από την ιδιαίτερη υποδοχή που της επιφύλαξαν εκεί.
  • Η τραγουδίστρια επιλέγει να αποφύγει δημόσιες αναφορές στην αντιπαράθεσή της με τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Καρβέλα.
  • Ο Νίκος Καρβέλας απέστειλε νέο εξώδικο ζητώντας να μην κυκλοφορήσει το ακυκλοφόρητο άλμπουμ της Άννας Βίσση με τίτλο «Τρεις Εποχές».
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει 10 με 12 τραγούδια και ο Καρβέλας επικαλείται τα πνευματικά του δικαιώματα για τη μη κυκλοφορία του χωρίς τη συγκατάθεσή του.
  • Η Άννα Βίσση επισκέφθηκε πρόσφατα το Παρίσι για να παρακολουθήσει συναυλία της Σελίν Ντιόν μαζί με φίλη της.
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Η Άννα Βίσση φαίνεται πως έχει επιλέξει να γεμίσει την καθημερινότητά της με ταξίδια και νέες εμπειρίες, κρατώντας αποστάσεις από την έντονη δημοσιότητα που συνοδεύει το τελευταίο διάστημα την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Μαρόκο και συγκεκριμένα στο Μαρακές, έναν από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, από όπου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την ιδιαίτερη υποδοχή που της επιφύλαξαν.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση ποζάρει φορώντας ένα εντυπωσιακό καπέλο και κρατώντας ένα φλιτζάνι καφέ, στην επιφάνεια του οποίου έχει σχηματιστεί το πρόσωπό της.

«Τι ξεχωριστή υποδοχή στο Μαρακές», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ενθουσιασμένη με την ευφάνταστη έκπληξη που την περίμενε.

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Το ταξίδι στο Μαρόκο έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή της στο Παρίσι, όπου είχε βρεθεί μαζί με την καλή της φίλη Δήμητρα Κούστα, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη συναυλία της Σελίν Ντιόν.

Το νέο εξώδικο του Νίκου Καρβέλα και το άλμπουμ που βρίσκεται στον «αέρα»

Πίσω στην Ελλάδα, πάντως, η αντιπαράθεση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τις τελευταίες εξελίξεις να σηματοδοτούν ένα ακόμη επεισόδιο στη σχέση δύο ανθρώπων που έχουν γράψει μαζί τη δική τους ιστορία στην ελληνική μουσική.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή «Άνω Κάτω… Κοινωνία» του OPEN και μεταδόθηκαν στη συνέχεια από το «Happy Day», ο γνωστός συνθέτης φέρεται να απέστειλε νέο εξώδικο στην πρώην σύζυγο και επί δεκαετίες στενή συνεργάτιδά του, ζητώντας να μην προχωρήσει στην κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής της δουλειάς.

Πρόκειται για το ακυκλοφόρητο άλμπουμ «Τρεις Εποχές», το οποίο περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 10 με 12 τραγούδια που έχουν ήδη ετοιμαστεί.

Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να επικαλείται τα πνευματικά και δημιουργικά του δικαιώματα, απαιτώντας να μην κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο υλικό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του.

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