Νίκος Καρβέλας: Έστειλε νέο εξώδικο στη Βίσση - Της απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ

Snapshot Νίκος Καρβέλας απέστειλε νέο εξώδικο στην Άννα Βίσση, ζητώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας του νέου της άλμπουμ.

Το εξώδικο βασίζεται σε νομικά δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο του άλμπουμ.

Η Άννα Βίσση παραμένει ψύχραιμη και συνεχίζει την επικοινωνία με το κοινό μέσω social media.

Η τραγουδίστρια δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει με τα επαγγελματικά της σχέδια παρά τις νομικές δυσκολίες. Snapshot powered by AI

Η ένταση μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας Βίσση δεν δείχνει να υποχωρεί, καθώς ο συνθέτης απέστειλε και πάλι εξώδικο στην τραγουδίστρια, απαιτώντας να μην κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την τελευταία ανάρτηση της Άννας Βίσση στο Instagram, όπου εμφανίζεται σε χαλαρή διάθεση στο σπίτι της.

Ο Νίκος Καρβέλας προχώρησε σε μια ακόμη νομική κίνηση, στέλνοντας εξώδικο προς την Άννα Βίσση. Στο έγγραφο αυτό, επισημαίνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ της τραγουδίστριας, υποστηρίζοντας νομικά δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο της δουλειάς.

Παρά το νομικό μέτωπο, η Άννα Βίσση διατηρεί την ψυχραιμία της και συνεχίζει να επικοινωνεί με το κοινό της μέσα από τα social media. Η πρόσφατη ανάρτησή της, στην οποία ποζάρει ήρεμη και άνετη στον καναπέ του σπιτιού της, δείχνει ότι παραμένει αποφασισμένη να προχωρήσει με τα επαγγελματικά της σχέδια, παρά τις αντιξοότητες.

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