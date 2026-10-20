Στην Πάρο μετά την ένταση με την Άννα Βίσση ο Νίκος Καρβέλας - Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση

Ο Νίκος Καρβέλας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Πάρο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Στην Πάρο μετά την ένταση με την Άννα Βίσση ο Νίκος Καρβέλας - Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση
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  • Η παρουσία του στην Πάρο έγινε γνωστή μέσω της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 στις 20 Οκτωβρίου.
  • Τον συνάντησε τυχαία η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Σοφία Ορφανού, που κατέγραψε στιγμιότυπα από την εμφάνισή του στην παραλία.
  • Η δημόσια εμφάνιση του Καρβέλα έρχεται μετά τα δημοσιεύματα για ένταση μεταξύ του ίδιου και της Άννας Βίσση.
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Στην Πάρο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Καρβέλας, επιλέγοντας να περάσει χρόνο στο κυκλαδίτικο νησί, μακριά από την Αθήνα. Η παρουσία του εκεί έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η οποία παρουσίασε εικόνες από την εμφάνισή του σε παραλία.

Τον γνωστό μουσικοσυνθέτη συνάντησε τυχαία η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Σοφία Ορφανού, στην παραλία. Ο Νίκος Καρβέλας εμφανίστηκε με σκούφο και γυαλιά ηλίου.

Η εμφάνισή του στο νησί έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το όνομά του βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τα δημοσιεύματα για την ένταση που φέρεται να προέκυψε ανάμεσα στον ίδιο και την Άννα Βίσση.

Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»

Υπενθυμίζεται ότι ο ο Νίκος Καρβέλας, μέσω δήλωσής του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» απορρίπτει τις πληροφορίες περί φορολογικών παραβάσεων, υποστηρίζοντας ότι όλα τα εισοδήματά του είναι δηλωμένα και ότι οι υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο έχουν εκπληρωθεί ή έχουν νομίμως ρυθμιστεί.

Παράλληλα, κάνει λόγο για συστηματική αναπαραγωγή ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη για όσα θεωρεί προσβλητικά για την προσωπικότητά του.

«Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται, λυγίζουν ή υποχωρούν μπροστά σε τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις», τονίζει χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες.

Στη δήλωσή του, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρει ότι παρακολουθεί τις τελευταίες δύο ημέρες «έκπληκτος και θυμωμένος» τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που, όπως υποστηρίζει, αφορούν φορολογικό έλεγχο στον ίδιο και παρουσιάζονται με ανακριβή τρόπο.

Όπως επισημαίνει, όλα τα έσοδα της εταιρείας στην οποία συμμετέχει, μεταξύ των οποίων και εκείνα από συναυλίες και εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεων στο Καλλιμάρμαρο, έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Το ίδιο, σύμφωνα με τον ίδιο, ισχύει για το σύνολο των προσωπικών του εισοδημάτων, όπως τα έσοδα από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, μουσικούς και εκδότες.

Ο συνθέτης υποστηρίζει ακόμη ότι έχουν εκδοθεί όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή προς το Δημόσιο που να μην έχει εξοφληθεί ή υπαχθεί σε νόμιμη ρύθμιση. Προσθέτει ότι η φορολογική αρχή έχει πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία και πως, μέσω των λογιστών του, θα προσκομιστούν όσα δεδομένα ενδεχομένως ζητηθούν.

Παράλληλα, εκφράζει την απορία του για την προέλευση των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται εις βάρος του, αλλά και για τα κίνητρα όσων, όπως αναφέρει, τις διακινούν και τις αναπαράγουν. Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι κάθε νέα αναφορά που θα τον παρουσιάζει ως πρόσωπο που έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις θα αντιμετωπίζεται διά της νόμιμης οδού.

Τα βέλη προς το περιβάλλον της Άννας Βίσση

Στο δεύτερο σκέλος της δήλωσής του, ο Νίκος Καρβέλας στρέφεται κατά του περιβάλλοντος της Άννας Βίσση, συνδέοντας τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών με τη μεταξύ τους διαμάχη, η οποία ήρθε στο προσκήνιο μετά το περιστατικό στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ο συνθέτης κάνει λόγο για συμπεριφορές που χαρακτηρίζει απρεπείς και κατηγορεί πρόσωπα από τον κύκλο της τραγουδίστριας, καθώς και δημοσιογράφους που, όπως υποστηρίζει, διάκεινται φιλικά προς αυτήν, ότι συμβάλλουν στη διάδοση πληροφοριών και σχολίων σε βάρος του.

Ειδική αναφορά κάνει σε δημοσιεύματα που αφορούν το σπίτι που έχει αγοράσει και το αυτοκίνητο που οδηγεί, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία τα οποία απέκτησε νόμιμα, χάρη στην αξιοποίηση του έργου του. Παράλληλα, απορρίπτει ως προσβλητικούς τους ισχυρισμούς που, σύμφωνα με τον ίδιο, παρουσιάζουν τις οικονομικές του απολαβές και την περιουσία του ως αποτέλεσμα της γενναιοδωρίας της Άννας Βίσση.

Ο Νίκος Καρβέλας επιμένει ότι η δική του στάση στη διαμάχη αφορά δύο ζητήματα: τον σεβασμό της προσωπικότητάς του και την προστασία του έργου του. Όπως υποστηρίζει, δεν έχει προβεί σε διαρροές, ούτε έχει επιχειρήσει να επηρεάσει την κοινή γνώμη μέσω τηλεοπτικών εκπομπών ή πληροφοριών που δεν σχετίζονται με τη μεταξύ τους διαφωνία.

Κλείνοντας, καλεί όσους θεωρεί υπεύθυνους για τη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών να σταματήσουν, προειδοποιώντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

«Έστω και αυτή τη στιγμή, αν τους έχει μείνει έστω και μία στάλα αξιοπρέπειας, οφείλουν να σταματήσουν τη λάσπη», αναφέρει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει και ότι επιφυλάσσεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για όλα όσα καταγγέλλει.

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