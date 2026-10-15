Άννα Βίσση: Στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι – Η στιγμή που ξεχώρισε και το σχόλιό της

Snapshot Μοιράστηκε στα social media μια συγκινητική στιγμή από τη συναυλία, όπου το κοινό αποθέωνε τη Σελίν Ντιόν.

Η Βίσση σχολίασε την αντίδραση της Ντιόν ως μια μικρή «αμηχανία» μπροστά στην αγάπη του κοινού.

Η επίσκεψη στο Παρίσι έγινε λίγες εβδομάδες μετά τη μεγάλη εμφάνιση της Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Το ενδιαφέρον για την προσωπική ζωή της Άννας Βίσση έχει αυξηθεί λόγω εξελίξεων στη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα. Snapshot powered by AI

Στο Παρίσι ταξίδεψε η Άννα Βίσση, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη συναυλία της Σελίν Ντιόν, με την Ελληνίδα τραγουδίστρια να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ξεχωριστή στιγμή από τη βραδιά.

Λίγες εβδομάδες μετά τη μεγάλη εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ και ενώ το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική της ζωή έχει ενταθεί μετά τις εξελίξεις στη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, η Άννα Βίσση βρέθηκε στη Γαλλία για να απολαύσει τη σπουδαία ερμηνεύτρια επί σκηνής.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη συναυλία, επιλέγοντας να εστιάσει σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Σε αυτήν, η Σελίν Ντιόν δέχεται την αποθέωση του κοινού, με τους θαυμαστές της να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά της και να την καταχειροκροτούν, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και την αγάπη τους.

Η αντίδραση της διεθνούς σταρ μπροστά σε αυτή την εκδήλωση λατρείας δεν πέρασε απαρατήρητη από την Άννα Βίσση, η οποία συνόδευσε το βίντεο με ένα χαρακτηριστικό σχόλιο. «Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή “αμηχανία” μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε», έγραψε, περιγράφοντας τη στιγμή που ξεχώρισε περισσότερο από τη βραδιά.