Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»

Ο συνθέτης προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη για δημοσιεύματα που χαρακτηρίζει συκοφαντικά και στρέφεται κατά του περιβάλλοντος της Άννας Βίσση

Μιχάλης Παπαδάκος

Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»
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  • Ο Νίκος Καρβέλας αρνείται τις κατηγορίες για φορολογικές παραβάσεις και δηλώνει ότι όλες οι φορολογικές του υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί ή ρυθμιστεί νόμιμα.
  • Ο συνθέτης προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά όσων δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα σε βάρος του.
  • Κατηγορεί το περιβάλλον της Άννας Βίσση και δημοσιογράφους φιλικά διακείμενους προς αυτήν για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαμάχη τους.
  • Επισημαίνει ότι η περιουσία του προέρχεται νόμιμα από το έργο του και απορρίπτει τους ισχυρισμούς που τη συνδέουν με τη γενναιοδωρία της Άννας Βίσση.
  • Καλεί τους υπεύθυνους να σταματήσουν τις δυσφημιστικές αναφορές, προειδοποιώντας ότι θα κινηθεί νομικά αν συνεχιστούν οι επιθέσεις.
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Νέα δημόσια τοποθέτηση για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις φορολογικές του υποχρεώσεις έκανε ο Νίκος Καρβέλας, μέσω δήλωσής του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Ο γνωστός συνθέτης απορρίπτει τις πληροφορίες περί φορολογικών παραβάσεων, υποστηρίζοντας ότι όλα τα εισοδήματά του είναι δηλωμένα και ότι οι υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο έχουν εκπληρωθεί ή έχουν νομίμως ρυθμιστεί.

Παράλληλα, κάνει λόγο για συστηματική αναπαραγωγή ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη για όσα θεωρεί προσβλητικά για την προσωπικότητά του.

«Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται, λυγίζουν ή υποχωρούν μπροστά σε τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις», τονίζει χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες.

Στη δήλωσή του, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρει ότι παρακολουθεί τις τελευταίες δύο ημέρες «έκπληκτος και θυμωμένος» τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που, όπως υποστηρίζει, αφορούν φορολογικό έλεγχο στον ίδιο και παρουσιάζονται με ανακριβή τρόπο.

Όπως επισημαίνει, όλα τα έσοδα της εταιρείας στην οποία συμμετέχει, μεταξύ των οποίων και εκείνα από συναυλίες και εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεων στο Καλλιμάρμαρο, έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Το ίδιο, σύμφωνα με τον ίδιο, ισχύει για το σύνολο των προσωπικών του εισοδημάτων, όπως τα έσοδα από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, μουσικούς και εκδότες.

Ο συνθέτης υποστηρίζει ακόμη ότι έχουν εκδοθεί όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή προς το Δημόσιο που να μην έχει εξοφληθεί ή υπαχθεί σε νόμιμη ρύθμιση. Προσθέτει ότι η φορολογική αρχή έχει πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία και πως, μέσω των λογιστών του, θα προσκομιστούν όσα δεδομένα ενδεχομένως ζητηθούν.

Παράλληλα, εκφράζει την απορία του για την προέλευση των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται εις βάρος του, αλλά και για τα κίνητρα όσων, όπως αναφέρει, τις διακινούν και τις αναπαράγουν. Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι κάθε νέα αναφορά που θα τον παρουσιάζει ως πρόσωπο που έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις θα αντιμετωπίζεται διά της νόμιμης οδού.

Τα βέλη προς το περιβάλλον της Άννας Βίσση

Στο δεύτερο σκέλος της δήλωσής του, ο Νίκος Καρβέλας στρέφεται κατά του περιβάλλοντος της Άννας Βίσση, συνδέοντας τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών με τη μεταξύ τους διαμάχη, η οποία ήρθε στο προσκήνιο μετά το περιστατικό στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ο συνθέτης κάνει λόγο για συμπεριφορές που χαρακτηρίζει απρεπείς και κατηγορεί πρόσωπα από τον κύκλο της τραγουδίστριας, καθώς και δημοσιογράφους που, όπως υποστηρίζει, διάκεινται φιλικά προς αυτήν, ότι συμβάλλουν στη διάδοση πληροφοριών και σχολίων σε βάρος του.

Ειδική αναφορά κάνει σε δημοσιεύματα που αφορούν το σπίτι που έχει αγοράσει και το αυτοκίνητο που οδηγεί, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία τα οποία απέκτησε νόμιμα, χάρη στην αξιοποίηση του έργου του. Παράλληλα, απορρίπτει ως προσβλητικούς τους ισχυρισμούς που, σύμφωνα με τον ίδιο, παρουσιάζουν τις οικονομικές του απολαβές και την περιουσία του ως αποτέλεσμα της γενναιοδωρίας της Άννας Βίσση.

«Στο βαθμό που η Άννα Βίσση ανέχεται όλες τις παραπάνω χυδαιότητες, δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε άγνοια ούτε αθωότητα», αναφέρει, για να προσθέσει με νόημα: «Οι φίλοι και το περιβάλλον του καθενός μας μάς χαρακτηρίζουν».

Ο Νίκος Καρβέλας επιμένει ότι η δική του στάση στη διαμάχη αφορά δύο ζητήματα: τον σεβασμό της προσωπικότητάς του και την προστασία του έργου του. Όπως υποστηρίζει, δεν έχει προβεί σε διαρροές, ούτε έχει επιχειρήσει να επηρεάσει την κοινή γνώμη μέσω τηλεοπτικών εκπομπών ή πληροφοριών που δεν σχετίζονται με τη μεταξύ τους διαφωνία.

Κλείνοντας, καλεί όσους θεωρεί υπεύθυνους για τη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών να σταματήσουν, προειδοποιώντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

«Έστω και αυτή τη στιγμή, αν τους έχει μείνει έστω και μία στάλα αξιοπρέπειας, οφείλουν να σταματήσουν τη λάσπη», αναφέρει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει και ότι επιφυλάσσεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για όλα όσα καταγγέλλει.

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