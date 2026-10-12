«Αν δεν υπήρχε η Βίσση, δεν θα με είχατε γνωρίσει ποτέ» - Η ατάκα του Καρβέλα στο Καλλιμάρμαρο

Snapshot Ο Νίκος Καρβέλας δήλωσε το 2025 στη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο πως χωρίς εκείνη δεν θα τον γνώριζε το κοινό.

Περιέγραψε την Άννα Βίσση ως «ασπίδα» και «δόρυ» που τον βοηθά να προχωρήσει μέσα στην κοινωνία, παρά τις δυσκολίες του με την υποκρισία και το ψέμα.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο Καρβέλας τόνισε ότι η αλληλοστήριξη μεταξύ τους ήταν αυτονόητη λόγω της μακρόχρονης κοινής πορείας τους.

Η δημόσια αντιπαράθεση τους ξεκίνησε από οικονομικές διαφωνίες σχετικά με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και τις επακόλουθες ανακοινώσεις.

Τα λόγια του Καρβέλα από τη συναυλία του 2025 αποκτούν νέο ενδιαφέρον εν μέσω της πρόσφατης έντασης ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Snapshot powered by AI

Μια χαρακτηριστική δήλωση αγάπης και ευγνωμοσύνης προς την Άννα Βίσση είχε κάνει ο Νίκος Καρβέλας στη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο, το 2025. Τα λόγια του, με τα οποία αναγνώριζε δημόσια τη σημασία που έχει εκείνη για τη ζωή και την πορεία του, αποκτούν νέο ενδιαφέρον σήμερα, μετά την ένταση που έχει προκύψει ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

«Αν δεν υπήρχε η Άννα Βίσση, το λέω και το υπογραμμίζω, δεν θα με είχατε γνωρίσει. Αυτό είναι βέβαιο. Ποτέ», είχε πει χαρακτηριστικά ο συνθέτης, όταν ανέβηκε στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου, σε μία από τις καθιερωμένες στιγμές της κοινής τους μουσικής διαδρομής.

«Η Άννα είναι σαν ασπίδα και σαν ένα δόρυ ταυτόχρονα»

Ο Νίκος Καρβέλας είχε μιλήσει τότε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την τραγουδίστρια, περιγράφοντας τον ρόλο που έχει παίξει στη ζωή του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η παρουσία της τον έχει βοηθήσει να προχωρήσει μέσα σε μια κοινωνία με την οποία, όπως έλεγε, δεν αισθάνεται πάντα ότι μπορεί να συνεννοηθεί.

«Είναι σαν μια ασπίδα για εμένα η Άννα και σαν ένα δόρυ ταυτόχρονα, που τρυπάει και είναι πολύ μπροστά. Και χωρίς αυτή την αιχμή της Άννας δεν θα μπορούσα να προχωρήσω σε αυτή την κοινωνία, γιατί δεν τα πάω πολύ καλά με την υποκρισία και με το ψέμα και όλο αυτό το πράγμα, με το οποίο έχω πρόβλημα», είχε αναφέρει.

«Όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει»

Η δήλωση αυτή έρχεται σήμερα να συναντήσει όσα αναφέρει ο Νίκος Καρβέλας στην πρόσφατη ανακοίνωσή του, στην οποία αναφέρεται στην αλληλοστήριξη που, όπως υποστηρίζει, θεωρούσε αυτονόητη ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, δεδομένης της μακρόχρονης κοινής τους πορείας.

«Θεωρούσα πάντα ότι η αλληλοστήριξη είναι κάτι αυτονόητο για δύο ανθρώπους που έχουν συμπορευτεί με τον τρόπο που έχουμε συμπορευτεί εμείς. Κάποτε, Βίσση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε, όπως και το αντίστροφο. Για να τελειώνουμε: όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.

https://www.instagram.com/reel/DeW8gP3IoXR/

Τα λόγια εκείνης της βραδιάς αποκτούν διαφορετική βαρύτητα, εν μέσω της κόντρας που έχει προκύψει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με αφορμή οικονομικές διαφωνίες γύρω από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και τις δημόσιες ανακοινώσεις που ακολούθησαν από τις δύο πλευρές.

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