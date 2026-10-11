Ο χαμηλοσυνταξιούχος Καρβέλας, η «πόρτα» στην ΑΑΔΕ και η απαίτηση Κούστα για το δάνειο εκατομμυρίου

Snapshot Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προσπάθησαν να επιδώσουν στον Νίκο Καρβέλα έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες περίπου 850.000 ευρώ, αλλά εκείνος έκλεισε την πόρτα και η επίδοση έγινε ηλεκτρονικά.

Ο Καρβέλας δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2025, την οποία υπέβαλε άμεσα μετά το επεισόδιο.

Ο συνθέτης είναι χαμηλοσυνταξιούχος, λαμβάνει μερίσματα από πνευματικά δικαιώματα και δεν έχει εμφανή εταιρική σχέση με τις επιχειρήσεις που συνδέονται με τα αδήλωτα εισοδήματα.

Υπάρχει ζήτημα δανείου περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ που φέρεται να έχει λάβει από τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, το οποίο ζητήθηκε άμεσα μετά από αντιπαράθεση με τη Βίσση.

Ερευνώνται τα οικονομικά της συναυλίας της Βίσση στο ΟΑΚΑ, με έσοδα περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ και πνευματικά δικαιώματα 7% που αποδίδονται στον Καρβέλα, ενώ εξετάζεται η πιθανή πώληση των δικαιωμάτων του. Snapshot powered by AI

Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα σημειώθηκε όταν οι εφοριακοί επιχείρησαν να του επιδώσουν έγγραφο σχετικά με φορολογικές εκκρεμότητες που φέρονται να ανέρχονται σε περίπου 850.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο συνθέτης δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2025. Όταν οι ελεγκτές πήγαν στην κατοικία του προκειμένου να του επιδώσουν το σχετικό έγγραφο, υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση, με τον Νίκο Καρβέλα να κλείνει την πόρτα και τους υπαλλήλους να αποχωρούν.

Στη συνέχεια, η επίδοση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά. Ο ίδιος, πάντως, υπέβαλε τη φορολογική του δήλωση άμεσα.

Βγήκε στη σύνταξη πριν 4 χρόνια, είναι χαμηλοσυνταξιούχος

Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να έχει σταματήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια και να λαμβάνει χαμηλή σύνταξη, ενώ ταυτόχρονα εισπράττει μερίσματα από πνευματικά δικαιώματα.

Το ερώτημα που εξετάζεται είναι γιατί δεν είχαν δηλωθεί τα συγκεκριμένα εισοδήματα, καθώς και από ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες προέρχονται τα ποσά, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είχε εταιρική σχέση με τις επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονται με αυτά.

Παράλληλα, υπάρχει και ζήτημα δανείου ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ που φέρεται να έχει λάβει από τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα. Μετά την αντιπαράθεση με τη Βίσση για τα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, οι δικηγόροι του τελευταίου φέρονται να κατέστησαν άμεσα απαιτητό το ποσό από τον Νίκο Καρβέλα.

Στο μικροσκόπιο η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η συναυλία, καθώς ερευνώνται τα οικονομικά δεδομένα που τη συνοδεύουν. Τα έσοδα φέρονται να ανήλθαν σε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσοστό του 7% που αντιστοιχεί στα πνευματικά δικαιώματα, που φέρεται να πήρε ο Καρβέλας, υπολογίζεται σε περίπου 280.000 ευρώ.

Τέλος, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Νίκος Καρβέλας ενδεχομένως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση των πνευματικών δικαιωμάτων του.

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