Νίκος Καρβέλας: Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ που τον επισκέφτηκαν για εκκρεμότητες 850.000 ευρώ

Snapshot Ελεγκτές της ΑΑΕ επισκέφτηκαν το του Νίκου Καρβέλα για να του επιδώσουν έγγραφο σχετικά με φορολογικές εκκρεμότητες ύψους 850.000 ευρώ.

Ο Νίκος Καρβέλας αντέδρασε έντονα με φωνές και διαμαρτυρίες και δεν επέτρεψε στους ελεγκτές να ολοκληρώσουν τον έλεγχο.

Το έγγραφο κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στον συνθέτη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της φορολογικής διοίκησης.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να εξετάζει τα στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές εκκρεμότητες του Νίκου Καρβέλα, ενώ αναμένονται οι επόμενες εξελίξεις στην υπόθεση.

Η ενέργεια των ελεγκτών σχετίζεται με τη δημόσια κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, η οποία έχει τραβήξει την προσοχή της φορολογικής αρχής. Snapshot powered by AI

Ένταση σημειώθηκε μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και ελεγκτών της ΑΑΔΕ σήμερα, Σάββατο, την ώρα που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο σπίτι του γνωστού συνθέτη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η δημόσια κόντρα μεταξύ του κ. Καρβέλα και της Άννας Βίσση έχει τραβήξει την προσοχή της Αρχής Διαφάνειας Δημοσίων Εσόδων, πραγματοποιώντας ελέγχους στα περιουσιακά στοιχεία των δύο καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ελεγκτές της ΑΑΔΕ επισκέφτηκαν σήμερα το σπίτι που μένει ο Νίκος Καρβέλας, προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ, σε περίοδο τεσσάρων ετών.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ, ο συνθέτης φέρεται να αντέδρασε έντονα κατά την παρουσία τους, με φωνές και διαμαρτυρίες, ενώ δεν τους επέτρεψε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Ωστόσο, το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στον συνθέτη, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες της φορολογικής διοίκησης.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες εξελίξεις της υπόθεσης και στις ενέργειες που ενδέχεται να ακολουθήσουν, καθώς οι φορολογικές αρχές εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες οικονομικές εκκρεμότητες.

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