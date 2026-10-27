Άννα Βίσση: Με κόκκινο φόρεμα στο Μαρακές - Η νέα ανάρτησή της

Snapshot Η Άννα Βίσση βρέθηκε στο Μαρακές.

Η τραγουδίστρια φορούσε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα και φαινόταν ευδιάθετη.

Στο ταξίδι στο Μαρόκο την συνοδεύει η αδελφή της, Νίκη Βίσση.

Η Άννα Βίσση μοιράστηκε φωτογραφίες από τις στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης στο ταξίδι της. Snapshot powered by AI

Με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα και ένα μεγάλο χαμόγελο, η Άννα Βίσση απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο Μαρακές, όπου βρέθηκε για τη γιορτή της καλής φίλης και κουμπάρας της, Δήμητρας Κούστα.

Η απόλυτη σταρ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια νέα φωτογραφία από το ταξίδι της, ποζάροντας φωτεινή και ευδιάθετη, με το κόκκινο φόρεμά της να τραβά τα βλέμματα.

Στο Μαρακές βρίσκεται και η αδελφή της, Νίκη Βίσση, με την οποία έχει επίσης μοιραστεί στιγμιότυπα από την παραμονή τους εκεί.

Η Άννα Βίσση άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τις διαμάχες με τον Νίκο Καρβέλα, επιλέγοντας το Μαρακές για στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Η τραγουδίστρια γιόρτασε εκεί μαζί με μέλη της οικογένειάς της, την καλή φίλη και κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα, ενώ μέσα από τις αναρτήσεις της δείχνει να απολαμβάνει την απόδρασή της, μακριά από την καθημερινότητα.

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