Άννα Βίσση: Με την αδελφή της Νίκη, στο Μαρακές - «We are Family»

Snapshot Η Άννα Βίσση βρίσκεται στο Μαρακές του Μαρόκου για να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης μαζί με την αδελφή της, Νίκη Βίσση - Μπούφη.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το ταξίδι της μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Το ταξίδι αποτελεί για την Άννα Βίσση μια ευκαιρία να απομακρυνθεί από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τη δημοσιότητα.

Η Άννα Βίσση δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη ρήξη στη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα και επιλέγει να κρατήσει αποστάσεις από το θέμα. Snapshot powered by AI

Στο Μαρακές του Μαρόκου βρίσκεται η Άννα Βίσση, επιλέγοντας να περάσει λίγες ημέρες μακριά από την καθημερινότητά της, έχοντας στο πλευρό της την αδελφή της, Νίκη Βίσση - Μπούφη.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από την κοινή απόδραση με την αδελφή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με το τραγούδι «We Are Family» των Sister Sledge. Η μουσική επιλογή της έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην ανάρτηση, με τις δύο αδελφές να απολαμβάνουν τον χρόνο τους στο Μαρακές του Μαρόκου.

Το Μαρακές, με τα πολύχρωμα παζάρια, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και την ξεχωριστή ατμόσφαιρά του, αποτελεί έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς για όσους αναζητούν νέες εικόνες και εμπειρίες.

Για την Άννα Βίσση, το ταξίδι στο Μαρακές αποτελεί μια ευκαιρία να απολαύσει χρόνο με αγαπημένα της πρόσωπα, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, αλλά και από τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη ρήξη στη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα. Μέχρι στιγμής, η τραγουδίστρια δεν έχει τοποθετηθεί ξανά δημόσια για το θέμα, επιλέγοντας να κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα που το συνοδεύει και να συνεχίσει την καθημερινότητά της.

«Τι ξεχωριστή υποδοχή στο Μαρακές»

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση ποζάρει φορώντας ένα εντυπωσιακό καπέλο και κρατώντας ένα φλιτζάνι καφέ, στην επιφάνεια του οποίου έχει σχηματιστεί το πρόσωπό της.

«Τι ξεχωριστή υποδοχή στο Μαρακές», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ενθουσιασμένη με την ευφάνταστη έκπληξη που την περίμενε.

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