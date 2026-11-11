Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Η τρομπέτα της ψυχής» - Η συναυλία του Ιμπραήμ Μααλούφ που την συγκίνησε

Η τραγουδίστρια παρακολούθησε τη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Η τρομπέτα της ψυχής» - Η συναυλία του Ιμπραήμ Μααλούφ που την συγκίνησε
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  • Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη παρακολούθησε τη συναλία του Ιμπραήμ Μααλούφ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου.
  • Ο Ιμπραήμ Μααλούφ συνδύασε τζαζ, ανατολίτικες επιρροές και συμφωνικούς ήχους με την τρομπέτα του, συνοδευόμενος από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.
  • Τη συναυλία παρουσίασε ο Νίκος Αλιάγας, ενώ τη διεύθυνση ορχήστρας είχε ο Στάθης Σούλης.
  • Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη χαρακτήρισε την εμφάνιση του Μααλούφ «τρομπέτα της ψυχής» και εξέφρασε βαθιά συγκίνηση και ενθουσιασμό για τη βραδιά.
  • Η τραγουδίστρια επαίνεσε επίσης τον Νίκο Αλιάγα, τον Στάθη Σούλη και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ για την εξαιρετική τους συμβολή στη συναυλία.
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Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία έζησε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου παρακολούθησε τη συναυλία του διεθνούς φήμης Γαλλολιβανέζου τρομπετίστα και συνθέτη Ιμπραήμ Μααλούφ, το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου.

Ο σπουδαίος μουσικός συμπράττει με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, σε μια βραδιά που έφερε κοντά διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Με την τρομπέτα του, ο Μααλούφ συνδύασε τζαζ ρυθμούς, ανατολίτικες επιρροές και συμφωνικούς ήχους, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης». Την παρουσίαση της συναυλίας ανέλαβε ο Νίκος Αλιάγας.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μοιράστηκε τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή της μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας την εμφάνιση του καλλιτέχνη «τρομπέτα της ψυχής».

«Τι συναυλία! Η τρομπέτα της ψυχής! Χθες βράδυ ο Ibrahim Maalouf. Δεν έπαιξε απλώς τρομπέτα. Προσευχήθηκε με την τρομπέτα του. Ένας ήχος που κουβαλάει Βηρυτό, Παρίσι, Ανατολή και Δύση μαζί. Μας πήρε από το χέρι και μας συγκίνησε βαθιά. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε», έγραψε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/reel/Dfl8wJzg5lL/

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με θερμά λόγια και στους υπόλοιπους συντελεστές της βραδιάς, χαρακτηρίζοντας τον Νίκο Αλιάγα «εκπληκτικό οικοδεσπότη», τον μαέστρο Στάθη Σούλη «μοναδικό» και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ «φανταστική», κλείνοντας την ανάρτησή της με ένα μεγάλο «μπράβο σε όλους»

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