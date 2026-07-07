Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Καρπούζι, παραλία και καλοκαιρινή ανάσα - Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές της

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της λίγο πριν την έναρξη της περιοδείας της με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στην Κρήτη.

Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα κλιπ με στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στα ελληνικά νησιά και τις μικρές καλοκαιρινές ανάσες πριν την επιστροφή στα καλλιτεχνικά της καθήκοντα.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με στίχους του Διονύση Σαββόπουλου, καταλήγοντας ότι «το καλοκαίρι θέλει μουσική».

«Καλοκαίρι με τη φέτα το καρπούζι στό´να χέρι

με φιλιά μισόλιωμένα καλοκαίρι, καρεκλάκια, πετονιές μες το πανέρι

ΜΕΣ ΤΗ ΒΟΛΤΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΞΕΡΕΙ…. (Δ. Σαββοπουλου)

Η ωραιότερη περιγραφή !!!

Λίγες ανάσες ….και μετά !??

Με τον Νίκο Πορτοκάλογλου

12/7 ΡΕΘΥΜΝΟ

13/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

15/7 ΧΑΝΙΑ !!!

Γιατί το καλοκαίρι θέλει ΚΑΙ μουσική!!!», έγραψε στην ανάρτησή της η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

https://www.instagram.com/reel/DafYfx2A5vm/

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