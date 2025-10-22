Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Διονύση Σαββόπουλο: «Άδεια μου αγκαλιά»

Με ένα κείμενο εκ βαθέων η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο.

Η ερμηνεύτρια αναφέρει πως «έσκασε βόμβα στην ψυχή της» με το άκουσμα της είδησης του θανάτου του και πως έχει πολλά να θυμηθεί από τις συνεργασίες τους. Ειδική αναφορά κάνει στη στάση του κορυφαίου δημιουργού για τη συναυλία που είχε δώσει η ίδια επί πανδημίας, λέγοντας για τον Διονύση Σαββόπουλο: «Ήσουν ο ΜΟΝΟΣ με θάρρος από όλο τον καλλιτεχνικό ‘κόσμο’ που πήρε θέση».

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη κλείνει τον αποχαιρετισμό της προσφωνώντας τον «Διονύση μου αγαπημένε … Νιόνιο μου …», με στίχους από το τραγούδι «Άδεια μου αγκαλιά», τους στίχους του οποίου έγραψε ο Σαββόπουλος:

«Και έτσι ας καίνε οι λαμπάδες

Στα μονοπάτια στα βουνά

Και εσύ πάντα θα επιστρέφεις κάθε στιγμή

ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ

Άδεια μου αγκαλιά».

Η ανάρτηση

Διονύση μου καλλιτέχνη μου !!!

Τι βόμβα έσκασε στη ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στον Καναδά…Α πι στευ-το !!!

Τι να πρωτοθυμηθώ: τις παραστάσεις μας στη Πλάκα ,τη «Ρεζέρβα», τα τραγούδια της , το στούντιο,,τις πρόβες, τις συζητήσεις, το «Μυστικό Τοπίο»στο Μέγαρο …

Την πρώτη εθελοντική συναυλία για το 2004 και τη τελετή λήξης, το δημόσιο «ευχαριστώ» σου για τη συναυλία του φορτηγού στον κορωνοιο (που κατάλαβες αμέσως γιατί το έκανα) και ήσουν ο ΜΟΝΟΣ με θάρρος από όλο τον καλλιτεχνικό «κόσμο» που πήρε θέση. Δεν θα ξεχάσω τη φωνή σου , τις συμβουλές,το τεράστιο χιούμορ σου , την αστείρευτη εξυπνάδα σου , το πηγαίο ταλέντο σου , τα μοναδικά σου τραγούδια που στολίζουν τις συναυλίες μας …

Άφησες Τεράστια Παρακαταθήκη .

Σε Ευχαριστώ για ό, τι έζησα μαζί σου , κόσμημα στη ψυχή μου.

Λυπάμαι αφάνταστα που δεν θα σε αποχαιρετήσω…ούτως ή άλλως δεν μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί με κόσμο.

Θα ζεις στη καρδιά μου

Σαν το παράπονο στη φράση

εδώ και τώρα ….

Διονύση μου αγαπημένε …

Νιόνιο μου …

Και έτσι ας καίνε οι λαμπάδες

Στα μονοπάτια στα βουνά

Και εσύ πάντα θα επιστρέφεις κάθε στιγμή

ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ

Άδεια μου αγκαλιά ….

