Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: Με τίμησε με τη φιλία του - Η πορεία του ταυτίστηκε με αυτή της Ελλάδας

Για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου σε ηλικία 81 ετών μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: Με τίμησε με τη φιλία του - Η πορεία του ταυτίστηκε με αυτή της Ελλάδας

Ο Διονύσης Σαββόπουλος

Αρχείου - Eurokinissi
Για τη μεγάλη θλίψη που σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ το πρωί της Τετάρτης (22/10).

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο θάνατος του μεγάλου τραγουδοποιού ίσως να «κατάφερε να μας ενώσει», ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η πορεία του ταυτίστηκε με την πορεία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας».

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού:

«Σήμερα η μέρα ξημέρωσε και συναισθηματικά συννεφιασμένη. Υπήρξε ο πιο σπουδαίος τραγουδοποιός της γενιάς του. Μας χάρισε στιγμές συγκίνησης. Με τίμησε με τη φιλία του. Αισθάνομαι ιδιαίτερη στεναχώρια».

«Ίσως κατάφερε να μας ενώσει στον θάνατό του. Η πορεία του Διονύση Σαββόπουλου ταυτίστηκε με την πορεία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ας πάρουμε δύναμη από τους στίχους του».

