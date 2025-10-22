«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

Στις 21 Οκτωβρίου 1969 παρουσιάστηκε ένας από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της σύγχρονης ελληνικής μουσικής: «Το Περιβόλι του Τρελού» του Διονύση Σαββόπουλου.

«Το Περιβόλι του Τρελού το έγραψα στην Ιταλία, το ’68 – ’69. Το στοιχείο που κυβερνά αυτόν τον δίσκο είναι η νοσταλγία», είχε αναφέρει ο ίδιος. Μια νοσταλγία, όπως εξηγούσε, όχι για συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά για «μια καθαρότερη και πιο υγιή ζωή».

Ο δίσκος περιλαμβάνει τραγούδια που έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, όπως «Η Θεία Μάνου», «Το Περιβόλι», «Η Θαλασσογραφία» και άλλα.

Σε συνέντευξή του στον Ταχυδρόμο, στις 7 Αυγούστου 1975, ο Σαββόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στη δημιουργία και στην πορεία του άλμπουμ, ενώ θύμισε και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει την εποχή της κυκλοφορίας του. Ανάμεσά τους, και η γνωστή δικαστική διαμάχη για το “Ντιρλαντά”, όταν ο ίδιος αρνήθηκε πως το τραγούδι ανήκει σε κάποιον δημιουργό, θεωρώντας το «δημοτικό άσμα».

Όπως είχε πει τότε, η μουσική του δεν είχε στόχο να ακολουθήσει την παράδοση, αλλά να τη μετασχηματίσει, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για το ελληνικό τραγούδι:

«Οι προσπάθειές μου δεν έτυχε να ολοκληρωθούν. Αυτό συνέβη επειδή αρνήθηκα την παράδοση και διάλεξα το αντίθετό της.»

Με το Περιβόλι του Τρελού, ο Διονύσης Σαββόπουλος καθιέρωσε ένα νέο ύφος στο ελληνικό τραγούδι — προσωπικό, ποιητικό και βαθιά ανήσυχο — που θα σφράγιζε ολόκληρη τη μετέπειτα πορεία του.