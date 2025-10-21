Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

Σε πένθος «βύθισε» τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και όλη την χώρα η είδηση θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου.

Ο θρυλικός μουσικοσυνθέτης άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από καρδιακή ανακοπή. Τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας, ύστερα από επιδείνωση που είχε παρουσιάσει η υγεία του, ωστόσο αναμενόταν να λάβει εξιτήριο και να επιστρέψει σύντομα σπίτι του, κάτι που τελικά δεν συνέβη, αφού η φωνή του σίγησε για πάντα σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η σύζυγός του, Άσπα / Eurokinissi

Η τρυφερή εξομολόγηση για τη σύζυγό του

Ο «Νιόνιος» είχε παραχωρήσει την τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» τον Ιανουάριο του 2025. Μεταξύ άλλων, ο θρυλικός καλλιτέχνης είχε μιλήσει για τη σχέση ζωής με τη σύζυγό του, Άσπα, το «στήριγμά» του «στα δύσκολα», όπως είχε εξομολογηθεί, αφού παρά το νεαρό της ηλικίας της, στάθηκε στο πλευρό του με αξιοθαύμαστη αποφασιστικότητα όταν ο ίδιος φυλακίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας το 1967, λόγω των αντιδικτατορικών του πεποιθήσεων.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η σύζυγός του, Άσπα / Eurokinissi

«Έκανε τον κόσμο άνω-κάτω, έμαθε πού είμαι και πήγε στην ουρά με τους συγγενείς των πολιτικών κρατουμένων. Οι άλλες ήταν σαν χήρες και ορφανά από τον Εμφύλιο, με κάτι τσεμπέρια, και η δικιά μου έλαμπε με μεταξωτά χειλάκια, μωβ μάτια και μίνι φούστα», είχε εξομολογηθεί ο τραγουδιστής.

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τους ασφαλίτες, με τον Σαββόπουλο να θυμάται πως ο διαβόητος βασανιστής Ευάγγελος Μάλλιος της συμπεριφερόταν βάναυσα. «Της έριχνε κάτι μπάτσες και της έλεγε "Εσύ είσαι μικρό κορίτσι, τι δουλειά έχεις με αυτούς;"». Ολοκληρώνοντας, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε αναφερθεί στη σημασία της αγάπης, τονίζοντας πως η σύζυγός του δεν φοβόταν τίποτα. «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης του Διονύση Σαββόπουλου:

