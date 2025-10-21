Γερουλάνος για την απώλεια του Σαββόπουλου: «Μας έμαθες να ζούμε, να γελάμε, να κάνουμε παρέες»

«Διονύση μας αγαπημένε, Μας έμαθες να ζούμε, να γελάμε, να κάνουμε παρέες, να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε περήφανοι ο ένας για τον άλλον» γράφει ο Παύλος Γερουλάνος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρετώντας τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Περήφανοι για αυτό που είμαστε και για τους γαλαξίες που φτιάχνουμε. Μόνοι μας και όλοι μαζί. Ακούμπησες τη ζωή, την καρδιά και την ψυχή μας, και το έκανες με τα τραγούδια και με την στάση σου. Το έκανες δημόσια και το έκανες στην παρέα. Θα μας λείψεις τόσο τόσο πολύ σε μια εποχή που σε χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ. Καλό σου ταξίδι» επισήμανε επιπροσθέτως ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Διονύση μας αγαπημένε,



Μας έμαθες να ζούμε, να γελάμε, να κάνουμε παρέες, να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε περήφανοι ο ένας για τον άλλον. Περήφανοι για αυτό που είμαστε και για τους γαλαξίες που φτιάχνουμε. Μόνοι μας και όλοι μαζί. Ακούμπησες τη ζωή, την καρδιά και… pic.twitter.com/6JlZ4dqSuu — Pavlos Yeroulanos (@P_Yeroulanos) October 21, 2025

Διαβάστε επίσης