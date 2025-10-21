Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανάρτηση της οικογένειάς του
Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νιόνιος
«Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Η σύζυγος του: ΑσπαΤα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και ΑγγέλλαΤα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας» έγραψε η οικογένεια του μεγαλύτερου Έλληνα τραγοδοποιού σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
