Διονύσης Σαββόπουλος: Ο μοναδικός δίσκος που ερμήνευσε τραγούδια που δεν ήταν δικά του

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 81 ετών, έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή μέσα από τους δίσκους του, οι οποίοι καλύπτουν αντίστοιχα τις διαφορετικές περιόδους και μουσικές του αναζητήσεις.

Με περισσότερους από 14 κύκλους τραγουδιών και πολλές ζωντανές ηχογραφήσεις, η δισκογραφία του περιλαμβάνει κλασικά άλμπουμ όπως ο «Μπάλλος» (1971), που αναδεικνύει το βάθος και τις πολιτικές του ανησυχίες, και «Το Βρώμικο Ψωμί» (1972), μια από τις πιο εμβληματικές δουλειές του.

Η συνεργασία μεταξύ του Διονύση Σαββόπουλου και του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο άλμπουμ «Ο Σαμάνος» (2008) αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ελληνική μουσική σκηνή.

Πρόκειται για μια απρόσμενη συνάντηση δύο σημαντικών δημιουργών, ο καθένας από διαφορετική γενιά, που συναντήθηκαν για πρώτη φορά με κοινό στόχο να ενώσουν το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη μουσική και τη στιχουργική.

Σε αυτήν τη συνεργασία, ο Σαββόπουλος ερμηνεύει εξ ολοκλήρου τα τραγούδια του Παπακωνσταντίνου — κάτι πρωτοφανές για την καριέρα του, αφού για πρώτη φορά δέχθηκε να αναλάβει έναν δίσκο που δεν περιείχε δικές του συνθέσεις ή στίχους. Η απόφαση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που έτρεφε για τον νέο «χαρισματικό τραγουδοποιό» της ελληνικής μουσικής.

