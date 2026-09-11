Πρωτοψάλτη για Μαζωνάκη: Τραγουδά τη «Σωτηρία της Ψυχής» σε βίντεο - «Ακριβώς, Γιώργο μου» έγραψε
Η ερμηνεύτρια αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα παλιό του βίντεο
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- Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα παλιό βίντεο όπου εκείνος τραγουδά τη «Σωτηρία της ψυχής».
- Το βίντεο παρουσιάζει τον Μαζωνάκη να ερμηνεύει ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Πρωτοψάλτη.
- Η Πρωτοψάλτη συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Ακριβώς, Γιώργο μου», εκφράζοντας τη συγκίνησή της μετά τον θάνατό του.
- Η δημοσίευση έγινε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ένα παλιό και ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο με τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.
Στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμηνεύει το τραγούδι της Άλκηστις Πρωτοψάλτη τη «Σωτηρία της ψυχής», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της ερμηνεύτριας.
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη δημοσίευσε το απόσπασμα στα social media, γράφοντας πάνω στο βίντεο: «Ακριβώς, Γιώργο μου», σε ένα μήνυμα που αποκτά ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση μετά την απώλειά του.
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