Πρωτοψάλτη για Μαζωνάκη: Τραγουδά τη «Σωτηρία της Ψυχής» σε βίντεο - «Ακριβώς, Γιώργο μου» έγραψε

Snapshot Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα παλιό βίντεο όπου εκείνος τραγουδά τη «Σωτηρία της ψυχής».

Το βίντεο παρουσιάζει τον Μαζωνάκη να ερμηνεύει ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Πρωτοψάλτη.

Η Πρωτοψάλτη συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Ακριβώς, Γιώργο μου», εκφράζοντας τη συγκίνησή της μετά τον θάνατό του.

Η δημοσίευση έγινε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Ένα παλιό και ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο με τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμηνεύει το τραγούδι της Άλκηστις Πρωτοψάλτη τη «Σωτηρία της ψυχής», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της ερμηνεύτριας.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη δημοσίευσε το απόσπασμα στα social media, γράφοντας πάνω στο βίντεο: «Ακριβώς, Γιώργο μου», σε ένα μήνυμα που αποκτά ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση μετά την απώλειά του.

https://www.instagram.com/reel/CrBNm1covAK/

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