Ένταση στους Αθανάτους: Κάτοικος έπεσε μπροστά σε όχημα για τη δομή μεταναστών

Ένταση επικράτησε στους Αθανάτους Ηρακλείου , όπου κάτοικοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας