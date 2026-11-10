Ένταση στους Αθανάτους: Κάτοικος έπεσε μπροστά σε όχημα για τη δομή μεταναστών
Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ένας από τους συγκεντρωμένους έπεσε μπροστά στις ρόδες οχήματος
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Ένταση επικράτησε στους Αθανάτους Ηρακλείου, όπου κάτοικοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.
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