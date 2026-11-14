Ρόδος: Χειροπέδες σε 60χρονο που έκανε παράνομα βελονισμό χωρίς άδεια - Κατασχέθηκε εξοπλισμός

Snapshot Ο άνδρας εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια παράνομου ελέγχου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και αντιποίηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.

Κατασχέθηκε ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες υπηρεσίες βελονισμού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για την περαιτέρω διαδικασία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι παρείχε υπηρεσίες βελονισμού χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη επαγγελματική άδεια.

Ο άνδρας εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου σε χώρο όπου πραγματοποιούνταν παράνομα σχετικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 60χρονος βρισκόταν εκείνη την ώρα σε διαδικασία παροχής υπηρεσιών βελονισμού σε πελάτη, χωρίς να έχει την προβλεπόμενη άδεια για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της έκθεσης και της αντιποίησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.

Κατά την έρευνα στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και προχώρησαν στην κατάσχεση εξοπλισμού που χρησιμοποιούνταν για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Ο 60χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.