Ρέθυμνο: «Συναγερμός» για δεκάδες περιστατικά με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας

Snapshot Περίπου 30 περιστατικά με ήπια συμπτώματα γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί στο Ρέθυμνο και βρίσκονται υπό διερεύνηση από τον ΕΟΔΥ.

Τα κρούσματα αφορούν τόσο τουρίστες όσο και ντόπιους και εμφανίστηκαν σταδιακά από την περασμένη Δευτέρα.

Τα ήπια συμπτώματα προσανατολίζουν τους ειδικούς σε ιογενή γαστρεντερίτιδα.

Ο ΕΟΔΥ διερευνά τα περιστατικά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα καθορίσουν την αιτία. Snapshot powered by AI

Υπό διερεύνηση βρίσκονται από τον ΕΟΔΥ περίπου 30 περιστατικά με ήπια συμπτώματα γαστρεντερίτιδας σε περιοχές του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τα μαζικά κρούσματα προκαλούν έναν εύλογο προβληματισμό, ωστόσο, το γεγονός ότι τα συμπτώματα είναι ήπιας μορφής προσανατολίζει τους ειδικούς σε ιογενή γαστρεντερίτιδα.

Πρόκειται τόσο για τουρίστες όσο και για ντόπιους οι οποίοι ανέφεραν τα συμπτώματα σταδιακά, από την περασμένη Δευτέρα.

«Υπάρχει βέβαια μια ένταση τις τελευταίες ώρες, όμως, τα περιστατικά διερευνά ο ΕΟΔΥ», τόνισε στο ίδιο μέσο ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Αντώνης Παπαδάκης.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των ασθενών θα δώσουν τις απαντήσεις.

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