Γιου Τινγκ: Τρεις μήνες αγνοείται η 50χρονη - «Πιστεύω ότι πρόκειται για απαγωγή», λέει ο γιος της

Snapshot Η 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια Γιου Τινγκ αγνοείται από τις 20 Μαΐου στην Αρτέμιδα, και το κινητό της τηλέφωνο βρέθηκε πεταμένο στον δρόμο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς να έχει εντοπιστεί η ίδια.

Το κινητό της απενεργοποιήθηκε και επαναφέρθηκε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πριν πουληθεί, γεγονός που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τις Αρχές.

Η οικογένεια της Γιου Τινγκ, και ειδικά ο γιος της, εκφράζουν την υπόθεση ότι πρόκειται για απαγωγή, καθώς η επικοινωνία διακόπηκε ξαφνικά χωρίς προηγούμενα σημάδια προβλημάτων ή απειλών.

Η τελευταία γνωστή κίνηση της Γιου Τινγκ ήταν ένα προγραμματισμένο ραντεβού που δεν εμφανίστηκε, και οι Αρχές εξετάζουν τις διαδρομές που ακολούθησε πεζή στο κέντρο της Αθήνας.

Οι κινεζικές Αρχές έχουν ενημερωθεί και συμμετέχουν στις έρευνες, ενώ η ελληνική Αστυνομία δεν έχει επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τον γιο της από την Κίνα. Snapshot powered by AI

Τρεις μήνες έχουν περάσει από την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, η οποία χάθηκε το πρωί της 20ής Μαΐου στην Αρτέμιδα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος της. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για τις τελευταίες κινήσεις της.

«Τους έχουν βρει. Έχουν δώσει καταθέσεις. Και αυτός που το αγόρασε και αυτός που το πούλησε», λέει ο σύζυγός της στην τηλεόραση του Mega.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το κινητό της Γιου Τινγκ εντοπίστηκε πεταμένο στον δρόμο από άνδρα αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε τη συσκευή και στη συνέχεια την απενεργοποίησε, προτού την επαναφέρει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις προκειμένου να την πουλήσει.

Το τελευταίο σήμα του κινητού καταγράφηκε λίγο μετά τις 15:30, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εκείνη την ώρα να αφαιρέθηκε η κάρτα SIM.

Παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς βρέθηκε το τηλέφωνο στο συγκεκριμένο σημείο.

Την ημέρα της εξαφάνισής της, η Γιου Τινγκ είχε προγραμματισμένο ραντεβού στις 16:00 σε πολυκατοικία στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, μαζί με το συνεργείο του MEGA, επιχείρησαν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή που ενδεχομένως ακολούθησε η 50χρονη στο κέντρο της Αθήνας. Το γεγονός ότι μετακινούνταν με τα πόδια δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια να εντοπιστεί η πορεία της, καθώς υπήρχαν πολλές διαφορετικές διαδρομές που θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει.

Η πεθερά της είχε αναφέρει στο παρελθόν:

«Μου είχε πει ότι πάει στο κέντρο για εισπράξεις σε σπίτια Κινέζων όπου μένουν όλο Πακιστανοί και τέτοια. Και της λέω να προσέχεις».

Οι Αρχές έχουν ήδη επικοινωνήσει με ενοίκους των συγκεκριμένων διαμερισμάτων, αναζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να φωτίσει τις τελευταίες κινήσεις της.

«Υποψιάζομαι ότι η αδερφή μου έχει πέσει θύμα απαγωγής»

Την ίδια ώρα, η αδερφή της Γιου Τινγκ εκφράζει τους δικούς της φόβους για την τύχη της 50χρονης.

«Υποψιάζομαι ότι η αδερφή μου έχει πέσει θύμα απαγωγής και παράνομης κράτησης, αλλά δεν έχω κανένα στοιχείο. Πάντα μετακινείται μόνη της με το μετρό και τα λεωφορεία και επιστρέφει στο σπίτι πολύ αργά. Ξέρω ότι η περιοχή που μένει παρουσιάζει προβλήματα ασφάλειας. Δεν μου ανέφερε ποτέ ότι είχε δεχτεί απειλές. Η τελευταία μας συνομιλία ήταν στις 29 Απριλίου και δεν έδειχνε να συμβαίνει κάτι περίεργο», λέει στο MEGA.

Ο γιος της μιλά από την Κίνα

Νέα στοιχεία για την υπόθεση δίνει και ο 33χρονος γιος της αγνοούμενης, ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα και ανησυχεί για την τύχη της μητέρας του.

«Από τότε που σταμάτησε η επικοινωνία με τη μαμά μου, ειδικά εγώ, αλλά και όλη η οικογένειά μας ανησυχούμε πολύ. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στην Ελλάδα, ούτε να τη βρούμε. Από τότε που χάθηκε η επαφή μαζί της, όλη η οικογένειά μας ανησυχεί πολύ».

Ο ίδιος μίλησε αποκλειστικά στο MEGA και την Άννα Μαρινάκη, αποκαλύπτοντας ότι η τελευταία επικοινωνία που είχε με τη μητέρα του πραγματοποιήθηκε δέκα ημέρες πριν από την εξαφάνισή της.

«Η τελευταία φορά που επικοινώνησα με τη μαμά μου ήταν στις 10 Μαΐου. Τότε μου απαντούσε ακόμα στο WeChat. Όλα ήταν πολύ φυσιολογικά. Δεν είχε αναφέρει ποτέ τίποτα για επικίνδυνα πράγματα ή επικίνδυνους ανθρώπους. Τώρα ανησυχούμε πολύ. Ελπίζω η ελληνική αστυνομία και η κυβέρνηση να βοηθήσουν την οικογένειά μου να βρούμε τη μαμά μου».

Το ταξίδι στην Κίνα λίγο πριν εξαφανιστεί

Ο 33χρονος αποκάλυψε επίσης ότι είχε συναντήσει τη μητέρα του στην Κίνα λίγους μήνες πριν από την εξαφάνισή της. Ήταν, μάλιστα, η τελευταία φορά που την είδε από κοντά.

«Ήρθε στην Κίνα για δουλειά τον Μάρτιο και συναντηθήκαμε μια φορά. Είχε έρθει με τον εργοδότη της από την Ελλάδα για να δουλέψει ως μεταφράστρια. Πήγε πρώτα στο Πεκίνο και μετά συναντηθήκαμε στο Τζινίνγκ του Σαντόνγκ. Mείναμε μαζί μόνο ένα βράδυ και την επόμενη μέρα εγώ έφυγα».

Ο ίδιος μεγάλωσε στην Κίνα με τους παππούδες του, καθώς η μητέρα του είχε φύγει για την Ελλάδα όταν εκείνος ήταν ακόμη έφηβος. Η επικοινωνία τους γινόταν κυρίως διαδικτυακά, μέσω WeChat, περίπου μία ή δύο φορές τον μήνα.

«Η επικοινωνία μου με τη μαμά μου είναι καθαρά συναισθηματική. Συνήθως επικοινωνούμε μία ή δύο φορές το μήνα. Δεν συζητάμε για θέματα που αφορούν τη δουλειά. Αυτή έχει τη δουλειά της, εγώ έχω τη ζωή μου, δεν συζητάμε για θέματα που αφορούν τη δουλειά. Άλλωστε, δεν έχω πάει ποτέ στην Ελλάδα, οπότε δεν ξέρω».

Κατά τη διάρκεια ορισμένων βιντεοκλήσεων είχε δει και τον Έλληνα σύζυγο της μητέρας του, χωρίς όμως να έχουν αναπτύξει ιδιαίτερη επικοινωνία.

«Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον σύζυγό της, αλλά έχει τύχει να τον δω σε βιντεοκλήση. Αν η μαμά μου είναι στο σπίτι και κάνουμε βιντεοκλήση, αν τυχαίνει να είναι δίπλα, λέμε μόνο ένα απλό γεια. Και τώρα δηλαδή, μετά την εξαφάνιση μιλάει μόνο με τη θεία μου, την αδελφή της μαμάς μου».

«Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν η απαγωγή»

Παρά το γεγονός ότι η επικοινωνία μητέρας και γιου δεν ήταν καθημερινή, ο 33χρονος υποστηρίζει ότι η Γιου Τινγκ δεν θα επέλεγε ποτέ να εξαφανιστεί και να διακόψει ξαφνικά κάθε επαφή με την οικογένειά της.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για απαγωγή, να την απήγαγαν περιθωριακοί ή παράνομοι. Γιατί η μητέρα μου δεν θα σταματούσε να δίνει σημεία ζωής, δεν θα σταματούσε να επικοινωνεί μαζί μας. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Ακόμη κι αν υπήρχαν προσωπικοί λόγοι, δεν θα έκοβε την επικοινωνία μαζί μας. Ό,τι κι αν συνέβαινε θα μας το έλεγε. Τώρα που ξαφνικά χάθηκε η επαφή, το μόνο που μπορεί να το προκάλεσε είναι εξωτερικοί παράγοντες».

Ο γιος της αναφέρει ακόμη ότι η μητέρα του δεν είχε εκφράσει ποτέ την πρόθεση να επιστρέψει μόνιμα στην Κίνα. Είχε δημιουργήσει τη ζωή της στην Ελλάδα, ήταν παντρεμένη εδώ και χρόνια και, όπως λέει, αγαπούσε τη δουλειά της.

Ωστόσο, υπήρχε ένα οικονομικό ζήτημα που γνώριζε η οικογένεια.

«Γνώριζα ότι της χρωστούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά δεν είχα ακούσει ποτέ για προστριβές».

Όπως εξηγεί: «Υπάρχουν άνθρωποι που χρωστούν πολλά χρήματα στη μητέρα μου. Τα πρώτα χρόνια όταν δούλευε στις πωλήσεις, κάποιοι την εξαπάτησαν και της χρωστούσαν χρήματα».

Τα τελευταία μηνύματα με τον γιο της

Το MEGA φέρνει επίσης στο φως τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξε η Γιου Τινγκ με τον γιο της, λίγους μήνες πριν από την εξαφάνισή της.

8 Μαρτίου 2026

Γιος: «Μαμά μου, χρόνια πολλά για τη γιορτή της γυναίκας. Όταν φτάσετε στην Τζινίνγκ θα έρθουμε να σε δούμε. Θέλουμε μόνο μια ώρα να φτάσουμε εκεί».

Κινέζα: «Εντάξει».

10 Μαρτίου 2026

Γιος: «Μαμά, φτάσαμε».

Κινέζα: «Σε ποιο δωμάτιο είστε;»

10 Μαΐου 2026

Γιος: «Μαμά χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου».

Οι έρευνες συνεχίζονται

Για την εξαφάνιση της 50χρονης έχουν ενημερωθεί και οι κινεζικές Αρχές, οι οποίες πραγματοποιούν τη δική τους έρευνα.

Την ίδια στιγμή, ο 33χρονος γιος της Γιου Τινγκ υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μαζί του από την ελληνική Αστυνομία.

Τρεις μήνες μετά την εξαφάνιση, το ερώτημα για το τι συνέβη στη Γιου Τινγκ παραμένει αναπάντητο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με την ελπίδα να προκύψει ένα νέο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης και τελικά στον εντοπισμό της.

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