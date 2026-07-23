Θρίλερ δίχως τέλος με τη Γιου Τινγκ: Σβησμένα όλα τα δεδομένα από το κινητό της - Άφαντη η Κινέζα

Snapshot Το κινητό της αγνοούμενης Γιου Τινγκ βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας και πωλήθηκε σε τρίτο πρόσωπο.

Ο σύζυγος της 50χρονης κατέθεσε ξανά ως μάρτυρας για να επιβεβαιώσει την ιδιοκτησία του κινητού.

Το κινητό έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, διαγράφοντας όλα τα δεδομένα, τις κλήσεις και τα μηνύματα.

Η συσκευή θα σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για προσπάθεια ανάκτησης των διαγραμμένων δεδομένων.

Η έρευνα συνεχίζεται με βάση τα νέα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία στην υπόθεση εξαφάνισης της αγνοούμενης μεσίτριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα, φέρνει ο εντοπισμός της συσκευής του κινητού που χρησιμοποιούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συσκευή βρέθηκε από αλλοδαπό στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πωλήθηκε σε τρίτο πρόσωπο.

Ο σύζυγος της 50χρονης κατέθεσε εκ νέου στις Αρχές, ως μάρτυρας, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η συσκευή που εντοπίστηκε ανήκει στη σύζυγό του.

Η έρευνα

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του κινητού τηλεφώνου της 50χρονης από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το κινητό έχει επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, κάτι που σημαίνει ότι έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα, οι κλήσεις και τα μηνύματα.

Ωστόσο, αναμένεται να σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να γίνει προσπάθεια ανάκτησης όλων των δεδομένων που έχουν διαγραφεί.

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