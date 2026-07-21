Κυψέλη: Δεν ανήκει στην Γιου Τινγκ η σορός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα - Συνεχίζονται οι έρευνες

Snapshot Η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα Κυψέλη δεν ανήκει στην εξαφανισμένη μεσίτρια Γιου Τινγκ, σύμφωνα με αρνητικά αποτελέσματα DNA.

Η νεκροτομή δεν έδωσε ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία θανάτου, αλλά δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις ή ίχνη στραγγαλισμού.

Έχουν ληφθεί δείγματα DNA από τα νύχια της γυναίκας για ταυτοποίηση μέσω των βάσεων δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. και αναμένονται τα τοξικολογικά αποτελέσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται στα εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής και εξετάζονται υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών ή των μεταφορέων της βαλίτσας.

Η γυναίκα εκτιμάται ότι πέθανε περίπου πέντε ημέρες πριν τον εντοπισμό της, με τροφές στο στομάχι που καταναλώθηκαν 30-45 λεπτά πριν από το θάνατο. Snapshot powered by AI

Αρνητικές βγήκαν οι εξετάσεις ταυτοποίησης μέσω DNA της σωρού που βρέθηκε σε μία βαλίτσα στην Κυψέλη με την εξαφανισμένη Γιου Τινγκ που αναζητείται από τις 20 Μαΐου.

Ο σύζυγος της μεσίτριας είχε δώσει δείγμα DNA μετά τον εντοπισμό της σορού, προκειμένου να διενεργηθούν εργαστηριακές εξετάσεις για πιθανή ταυτοποίηση. Τα αποτελέσματα, όμως, που ανακοινώθηκαν σήμερα ήταν αρνητικά.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου από έναν άστεγο άνθρωπο, ο οποίος έψαχνε καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο της Κυψέλης. Εκεί διαπίστωσε έντονη δυσοσμία την οποία ακολούθησε και βρήκε μία βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από ιατροδικαστή, η γυναίκα είναι 30-35 ετών, έχει ανοιχτόχρωμα κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα κότσο και είναι περίπου 1,65 εκ. ύψος. Τα ρούχα της ήταν ένα μαύρο σορτσάκι και ένα μπλουζάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροτομή δεν κατέληξε σε ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία θανάτου. Δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις στα οστά ούτε ίχνη στραγγαλισμού, ενώ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν έχει αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει λάβει δείγμα DNA από τα νύχια της γυναίκας, προκειμένου να επιχειρηθεί η ταυτοποίησή της μέσω των βάσεων δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στα εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής, τα οποία αποτελούν σημεία συγκέντρωσης τοξικοεξαρτημένων ατόμων.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Γιώργο Ντιλέρνια, που διενήργησε τη νεκροτομή, η γυναίκα εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή της περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Στο στομάχι της βρέθηκαν τροφές που είχαν καταναλωθεί 30 έως 45 λεπτά πριν από τον θάνατό της

.Ταυτόχρονα, αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση κάνουν «φύλλο και φτερό» τους φακέλους όλων των εξαφανίσεων που έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα. Επίσης, συλλέγουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ώστε να δουν ποιος ή ποιοί μετέφεραν τη βαλίτσα με τη σορό στο συγκεκριμένο χώρο.

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