Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: «Αν ήθελαν να εξαφανίσουν το διαβατήριο, γιατί δεν το έκαψαν;» λέει ο σύζυγος

Ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το διαβατήριο έχει υποστεί αλλοίωση από καταστροφέα εγγράφων

Μίλτος Τσεκούρας

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: «Αν ήθελαν να εξαφανίσουν το διαβατήριο, γιατί δεν το έκαψαν;» λέει ο σύζυγος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το διαβατήριο της εξαφανισμένης Γιου Τινγκ βρέθηκε τεμαχισμένο σε λωρίδες στο Άλσος Γαλατσίου, προκαλώντας ερωτήματα για τον τρόπο και τον λόγο καταστροφής του.
  • Ο σύζυγος υποστηρίζει ότι το διαβατήριο φαίνεται να έχει υποστεί επεξεργασία με καταστροφέα εγγράφων, κάτι που θεωρεί ασυνήθιστο σε σχέση με την καύση.
  • Το κινητό της Γιου Τινγκ βρέθηκε στην πλατεία Αμερικής, περίπου 2,5 χιλιόμετρα μακριά από το διαβατήριο, γεγονός που αποτελεί αντικείμενο έρευνας.
  • Βρέθηκαν επίσης τεμαχισμένα χαρτιά και ταινία διπλής όψεως κοντά στο σημείο εύρεσης του διαβατηρίου, τα οποία εξετάζονται από τις Αρχές για πιθανή σύνδεση με την υπόθεση.
  • Η πεθερά της Γιου Τινγκ κλήθηκε εκ νέου για κατάθεση σχετικά με επαγγελματικό ταξίδι στην Αλβανία, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η σημασία της μαρτυρίας της.
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν πριν από τέσσερις μήνες από την Αρτέμιδα, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της.

To Mega παρουσίασε εικόνες από το διαβατήριο της αγνοούμενης, το οποίο εντοπίστηκε την περασμένη Κυριακή στο Άλσος Γαλατσίου, τεμαχισμένο σε λωρίδες.

Το εύρημα δημιουργεί νέα ερωτήματα στην ήδη πολύπλοκη υπόθεση, καθώς οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν πότε βρέθηκε το διαβατήριο στο συγκεκριμένο σημείο, ποιος το μετέφερε εκεί και αν η καταστροφή του συνδέεται με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ.

Ο σύζυγος της αγνοούμενης μεταφράστριας, μιλώντας στο Live News, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο εντοπίστηκε το διαβατήριο.

«Κάποια άτομα που κάνανε βόλτα με τον σκύλο τους στο άλσος, είδαν τα κομμάτια του διαβατηρίου και ειδοποίησαν τις Αρχές», είπε.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το διαβατήριο εμφανίζει σημάδια έκθεσης στον ήλιο, γεγονός που ενδέχεται να δείχνει ότι βρισκόταν στο σημείο για αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, το γεγονός ότι είχε κοπεί σε λωρίδες.

Το στοιχείο αυτό γεννά ένα βασικό ερώτημα: ποιος και γιατί θέλησε να καταστρέψει έγγραφο ταυτοπροσωπίας της εξαφανισμένης γυναίκας;

«Ως τακτική θεωρώ ότι είναι κάτι περίεργο. Αν ήθελαν να το εξαφανίσουν γιατί δεν το έκαψαν; Λίγο περίεργο που το έκοψαν και το πέταξαν εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύζυγός της.

Το διαβατήριο στο Γαλάτσι και το κινητό στην πλατεία Αμερικής

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι η απόσταση ανάμεσα στο σημείο όπου βρέθηκε το διαβατήριο και εκεί όπου είχε εντοπιστεί το κινητό τηλέφωνο της Γιου Τινγκ.

«Το τηλέφωνο της βρέθηκε στην πλατεία Αμερικής και αυτό (το διαβατήριο) στο Γαλάτσι. Είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα μακριά. Το σημείο της πλατείας Αμερικής συμπίπτει περισσότερο με το πλάνο της ημέρας της. Είχε να πάει σε εκείνο το ραντεβού», δήλωσε ο σύζυγος της αγνοούμενης.

Η διαφορετική τοποθεσία των δύο αντικειμένων αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αναμένεται να αξιολογηθούν από τις Αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το πώς και πότε μετακινήθηκαν.

«Xρησιμοποίησαν καταστροφέα εγγράφων»

Ο σύζυγος της Γιου Τινγκ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο φαίνεται να καταστράφηκε το διαβατήριο, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με όσα έχει πληροφορηθεί, ορισμένα τμήματά του μοιάζουν να έχουν περάσει από καταστροφέα εγγράφων.

«Με βάση αυτά που αναφέρονται, εμένα μου κινεί την περιέργεια ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί αυτός που είχε το διαβατήριο, το διαβατήριο. Δηλαδή εγώ, αν πήγαινα να κάνω τον εγκληματία, θα το είχα κάψει», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Αν πρόκειται για ερασιτέχνες, ενδεχομένως θα μπορούσανε να κάνουν αυτό, αλλά το να χρησιμοποιήσεις μηχάνημα τεμαχισμού για να το κόψεις, ποιος έχει εύκολα προσβάσιμο; Μόνο μεγάλες εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, μεσιτικά γραφεία».

Νέα ευρήματα στο Άλσος Γαλατσίου

Την ώρα που ο σύζυγος της αγνοούμενης βρισκόταν στο σημείο όπου εντοπίστηκε το διαβατήριο της Γιου Τινγκ, εντοπίστηκαν και νέα αντικείμενα σε κοντινή απόσταση.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν κομμάτια από χαρτιά και ταινία διπλής όψεως, επίσης τεμαχισμένα σε λωρίδες. Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν ανάμεσα σε δύο κρουνούς, σε σημείο όπου είχε πραγματοποιήσει έρευνα και η Αστυνομία.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν τα συγκεκριμένα αντικείμενα συνδέονται με την υπόθεση ή αν πρόκειται για άσχετα ευρήματα. Αυτό αναμένεται να προκύψει μόνο μετά την αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες Αρχές.

«Δεν γνωρίζω γιατί ξανακάλεσαν τη μητέρα μου»

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει βρεθεί και η πεθερά της Γιου Τινγκ, η οποία στα τέλη Αυγούστου, κλήθηκε εκ νέου για κατάθεση.

Ο σύζυγος της αγνοούμενης αποκάλυψε σήμερα ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν στη μητέρα του από το κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας αφορούσαν ένα επαγγελματικό ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει μαζί με τη Γιου Τινγκ στην Αλβανία.

«Από όσο γνωρίζω από τη μητέρα μου, την ρώτησαν για το ταξίδι στην Αλβανία και απάντησε αυτά, τα πότε πήγαν κλπ. Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρήθηκε τόσο σημαντική η μαρτυρία της», δήλωσε.

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