50 Ώρες στην κόλαση του Ιράν: Το χρονικό της διάσωσης του πιλότου Bravo από το αμερικανικό F-15

Snapshot Ο αεροπόρος «Bravo» παρέμεινε εγκλωβισμένος και σοβαρά τραυματισμένος στο Ιράν για πάνω από 50 ώρες μετά την κατάρριψη του F-15E από ιρανικό πύραυλο.

Παρά τους πολλαπλούς τραυματισμούς, ο Bravo κατάφερε να σκαρφαλώσει σε κορυφογραμμή 2.400 μέτρων και να επικοινωνήσει με το Πεντάγωνο ζητώντας βοήθεια.

Η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση διάσωσης ήταν πρωτοφανής, με εμπλοκή ειδικών δυνάμεων όπως Delta Force και Navy SEALs, καθώς και βομβαρδισμούς θέσεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Παρά τεχνικές δυσκολίες και απώλειες εξοπλισμού, ο Bravo και η ομάδα διάσωσης απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από το ιρανικό έδαφος.

Η επιχείρηση υπογραμμίζει τη σημασία της ομαδικής εργασίας, της εκπαίδευσης και της ηγεσίας στην εκπλήρωση της αμερικανικής δέσμευσης να μην αφήνει κανέναν πίσω. Snapshot powered by AI

Μια από τις πιο επικίνδυνες και σύνθετες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη σύγχρονη στρατιωτική ιστορία των ΗΠΑ ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας τη δοκιμασία που έζησε ένας Αμερικανός συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, στην καρδιά του Ιράν, δύο σχεδόν μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Ο αξιωματικός oπλικών συστημάτων, γνωστός με το κωδικό όνομα «Dude 44 Bravo» για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, παρέμεινε εγκλωβισμένος και σοβαρά τραυματισμένος στο Ιράν για περισσότερες από πενήντα ώρες, αφότου το μαχητικό αεροσκάφος-F-15E Strike Eagle στο οποίο επέβαινε καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο.

O Bravo 44

Η περιπέτεια ξεκίνησε στις 2 Απριλίου κατά τη διάρκεια αεροπορικών πληγμάτων που πραγματοποιούσε η αμερικανική αεροπορία εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων και drones. Όταν το αεροσκάφος χτυπήθηκε, ο πιλότος με την κωδική ονομασία «Alpha» και ο «Bravo» αναγκάστηκαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτίναξης.

Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης, ο Bravo συνειδητοποίησε με τρόμο ότι το αλεξίπτωτό του είχε υποστεί σοβαρές ζημιές. «Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω δει ποτέ», εξομολογήθηκε αργότερα στη δημοσιογράφο Νόρα Ο'Ντόνελ της εκπομπής 60 Minutes του CBS News, περιγράφοντας τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να ξεδιπλώσει τα εναπομείναντα τμήματα του υφάσματος στον αέρα.

Η προσγείωση στο τραχύ, ορεινό έδαφος έγινε με ταχύτητα που κυμαινόταν από 112 έως 160 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας του κατάγματα στην πλάτη, το χέρι και τον ώμο, βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλο και σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.«Ήταν] ένα σύγχρονο θαύμα. Πιστεύω πως ήταν σημάδι της θείας πρόνοιας στη ζωή μου. Με βοήθησε να ξεπεράσω εκείνη τη στιγμή, όχι γλιτώνοντάς με από τους τραυματισμούς, αλλά αποτρέποντας κάποιο μοιραίο χτύπημα που θα μου στερούσε την ικανότητα να επιβιώσω.» ανέφερε ο ίδιος.

Ενώ ο πιλότος προσγειώθηκε περίπου οκτώ χιλιόμετρα μακριά και διασώθηκε γρήγορα, ο Bravo βρέθηκε μόνος, εγκλωβισμένος σε μια χαράδρα, την ώρα που η ιρανική κρατική τηλεόραση επικήρυσσε τους δύο αεροπόρους. Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς του, σκαρφάλωσε σε μια κορυφογραμμή ύψους 2.400 μέτρων για να αποφύγει τη σύλληψη. Μόλις εξασφάλισε κάλυψη σε μια ορεινή σχισμή, ο Bravo κατάφερε να επικοινωνήσει με το Πεντάγωνο. «Μόλις βρήκα ένα σημείο που ένιωθα ότι μου παρείχε κάποια κρυψώνα, άρχισα να εργάζομαι για την επικοινωνία. Όταν έφτασα στη στιγμή που μπορούσα να ανασκοπήσω και να σκεφτώ όλα όσα είχα περάσει, έστειλα: "Είμαι πληγωμένος, κινούμαι, ο Θεός είναι καλός"», περιέγραψε ο αεροπόρος.

Η κινητοποίηση της αμερικανικής στρατιωτικής μηχανής υπήρξε πρωτοφανής. Η CIA χρησιμοποίησε τεχνολογία αιχμής και τακτικές παραπλάνησης, ενώ εκατοντάδες στρατιωτικοί —συμπεριλαμβανομένων των Delta Force, Navy SEALs και αλεξιπτωτιστών διάσωσης (PJs)— ενεπλάκησαν στην αποστολή. Αμερικανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης για να ανοίξουν το δρόμο, στην πρώτη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικό έδαφος μετά από 46 χρόνια.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ περιέγραψε την επιχείρηση ως μια «ανταλλαγή πυρών, από την αρχή μέχρι το τέλος», αποκαλύπτοντας πως η πρώτη του αντίδραση όταν έμαθε για την κατάρριψη ήταν:«Πιθανότατα σκ...ά», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για την αρχική του αντίδραση. «Γνώριζες πάντα ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο ήταν πιθανό, οπότε περνάς αμέσως στα επόμενα βήματα: "Είναι καλά; Το γνωρίζει το Ιράν;"»»

Όταν οι αλεξιπτωτιστές διάσωσης έφτασαν τελικά στον «Bravo» στην κορυφογραμμή, η ανακούφισή του ήταν απόλυτη. «Η στιγμή που ένας διασώστης εμφανίστηκε μπροστά μου σε εκείνη την κορυφογραμμή ήταν μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της ζωής μου. Δεν ξέρω πώς να το πω πιο καθαρά το "ευχαριστώ" για όλα όσα έκαναν», ανέφερε. Τα πρώτα λόγια που τους είπε ήταν απλά: «Πάμε».

«Είχαμε περισσότερους από 90 από τους πιο επίλεκτους στρατιωτικούς της Αμερικής επί τόπου και η εστίασή μας σε εκείνο το σημείο ήταν να διασφαλίσουμε ότι θα τους απεγκλωβίζαμε με ασφάλεια», δήλωσε ο ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπραντ Κούπερ. Ο στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε στην εκπομπή ότι το αεροσκάφος του «Bravo» πραγματοποιούσε πλήγματα σε εγκαταστάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων του Ιράν. Είπε ότι ο αριθμός του προσωπικού που αναπτύχθηκε για την επιχείρηση διάσωσης άξιζε τον κόπο.

Παρά τις ανατροπές —όπως οι μηχανικές βλάβες στα δύο μεταγωγικά αεροσκάφη MC-130J που ανάγκασαν τις αμερικανικές δυνάμεις να τα ανατινάξουν μαζί με τα συντρίμμια του F-15E για να μην πέσουν σε ιρανικά χέρια— ο αεροπόρος και η ομάδα των 92 κομάντος απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο «Bravo» υπογράμμισε τη συλλογική διάσταση της επιτυχίας: «Αυτή δεν είναι μια ιστορία για όσα πέρασα. Είναι μια ιστορία για την ομαδική εργασία, την εκπαίδευση, την πίστη ή τις αποφάσεις της ηγεσίας. Να κάνουμε κάτι που θα μείνει στην ιστορία ως παράδειγμα του τι είναι πρόθυμη να κάνει η Αμερική για να τηρήσει την υπόσχεσή μας και να μην αφήσει κανέναν πίσω».