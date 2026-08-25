Σκύλος επιτέθηκε σε νεαρή γυναίκα στο Μενίδι: Νεκρό το σκυλάκι της, τραυματισμένη η 26χρονη

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου 

Κατερίνα Ρίστα

Σκύλος επιτέθηκε σε νεαρή γυναίκα στο Μενίδι: Νεκρό το σκυλάκι της, τραυματισμένη η 26χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Μενίδι, ένας σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη γυναίκα που περνούσε πεζή μαζί με τον δικό της σκύλο.
  • Ο σκύλος της γυναίκας σκοτώθηκε από την επίθεση, ενώ η ίδια τραυματίστηκε ελαφρά.
  • Ο ιδιοκτήτης του επιθετικού σκύλου, άνδρας ουκρανικής καταγωγής, συνελήφθη για παραβίαση νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.
  • Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο σκύλος βγήκε από την αυλή και προκάλεσε την επίθεση.
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Σοβαρό περιστατικό με επίθεση σκύλου σημειώθηκε στην οδό Αμαρυλλίδος στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας, ουκρανικής καταγωγής, συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο σκύλος του, ο οποίος βρισκόταν στην αυλή της κατοικίας, επιτέθηκε σε μια 26χρονη γυναίκα που περνούσε πεζή από το σημείο μαζί με τον δικό της σκύλο.

Αποτέλεσμα της άγριας επίθεσης ήταν ο σκύλος της νεαρής γυναίκας να χάσει τη ζωή του, ενώ η ίδια να τραυματιστεί ελαφρά. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος βγήκε από την αυλή και επιτέθηκε διερευνώνται από τις αρχές.

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