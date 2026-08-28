Ηράκλειο: «Με δάγκωσε 2-3 φορές», λέει ο 12χρονος που του επιτέθηκε σκύλος

Snapshot Ο σκύλος είχε απομακρυνθεί από τον έλεγχο της ιδιοκτήτριας του, η οποία τον κρατούσε με λουρί αλλά όχι με ασφάλεια.

Το παιδί γνώριζε το σκύλο και ανέφερε ότι είχε ξαναδεί περιστατικά όπου ο σκύλος ξέφευγε από τον έλεγχο της ιδιοκτήτριας.

Η μητέρα του 12χρονου δήλωσε ότι το σκυλί είναι γενικά επιθετικό και είχε επιτεθεί και σε άλλο παιδί της περιοχής στο παρελθόν.

Η οικογένεια ζητά διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης και της ιστορίας του ζώου μετά την ανησυχία που προκλήθηκε στη γειτονιά. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένα 12χρονο αγόρι στο Ηράκλειο, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Ο ανήλικος τραυματίστηκε στα πόδια και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου χρειάστηκε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, μία 28χρονη είχε βγάλει το ζώο για περίπατο. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ο σκύλος απομακρύνθηκε από τον έλεγχό της και κινήθηκε προς το παιδί, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή.

Ο 12χρονος περιέγραψε στην εκπομπή Mega τις στιγμές της επίθεσης και όσα ακολούθησαν.

«Ήμουν στην αλάνα και έπαιζα μπάλα. Μετά από λίγο είδα το σκυλί πίσω μου, και με δάγκωσε 2-3 φορές. Έτρεξα στο σπίτι, βγήκε έξω ο πατέρας μου, το κλώτσησε και έφυγε. Το σκυλί είναι πολύ μεγαλόσωμο, το έχω ξαναδεί, κάποιες φορές της φεύγει. Της έχει ξαναφύγει. Όταν έγινε το συμβάν ήταν με το λουρί αλλά δεν το κράταγε».

Το παιδί ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως γνωρίζει το συγκεκριμένο ζώο, καθώς το είχε συναντήσει ξανά στη γειτονιά. Όπως υποστήριξε, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σκύλος ξέφυγε από τον έλεγχο της ιδιοκτήτριάς του.

Η μητέρα του 12χρονου: «Γενικά είναι επιθετικό»

Η μητέρα του ανήλικου μίλησε στην ίδια εκπομπή και περιέγραψε την κατάσταση στην οποία αντίκρισε τον γιο της μετά την επίθεση.

Όπως είπε, βρισκόταν στο σπίτι όταν άκουσε φωνές και στη συνέχεια είδε το παιδί της να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα. Παράλληλα, υποστήριξε πως έχει πληροφορηθεί ότι το ίδιο σκυλί είχε επιτεθεί και στο παρελθόν σε άλλο παιδί της περιοχής.

«Ήμουν στο σπίτι και άκουσα φωνές. Είδα το παιδί μου με τραύματα πολύ βαθιά. Απ΄ ότι έχω ακούσει έχει επιτεθεί και σε άλλο παιδάκι στη γειτονιά. Γενικά είναι επιθετικό. Η κοπέλα που το κρατούσε ούτε που ανακατεύτηκε. Μετά από ώρα ήρθε ο μπαμπάς της να ρωτήσει τι έγινε».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στη γειτονιά, ενώ η οικογένεια του 12χρονου ζητά να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, αλλά και όσα καταγγέλλονται για προηγούμενο περιστατικό με το ίδιο ζώο.