Κινέτα: Έκρυβε σε σπηλιά-καβάτζα πάνω από 12 κιλά κάνναβης – Πώς εντοπίστηκε 47χρονος

Snapshot Ένας 47χρονος στην Κινέτα χρησιμοποιούσε σπηλιά ως χώρο απόκρυψης και αποθήκευσης πάνω από 12 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Ο άνδρας φέρεται να διακινούσε κάνναβη κυρίως στις περιοχές Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και Αττικής.

Η Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στη σπηλιά ενώ ο 47χρονος βρισκόταν μέσα και κατέσχεσε ναρκωτικά και εξοπλισμό εξαγωγής ελαίου κάνναβης.

Κατασχέθηκαν επίσης αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, δύο συσκευές παρεμβολής σήματος, συσκευή παρακολούθησης, ηλεκτρικοί κενωτές αέρος, μεταλλικό ταψί και ηλεκτρικό μπλέντερ.

Ο 47χρονος είχε προηγούμενες κατηγορίες για παρόμοια αδικήματα. Snapshot powered by AI

Σε χώρο απόκρυψης και αποθήκευσης ναρκωτικών είχε μετατρέψει μία σπηλιά στην περιοχή της Κινέτας ένας 47χρονος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα που αφορούσε την αποθήκευση και τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης σε διάφορα άτομα, κυρίως στις περιοχές των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και της Αττικής.

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών αξιοποιώντας πληροφορίες και επειται από συστηματική έρευνα πραγματοποίησαν έφοδο στη σπηλιά την ώρα μάλιστα που ο 47χρονος ήταν στο εσωτερικό της.

Όπως διαπιστώθηκε ο 47χρονος έκρυβε ποσότητες κάνναβης, τις οποίες, σύμφωνα με τις Αρχές, προόριζε για περαιτέρω διακίνηση.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν συνολικά 12,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Δείτε βίντεο:

Οι αστυνομικοί κατά την έρευνα βρήκαν επίσης και κατέσχεσαν:

Ενα Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Δύο συσκευές παρεμβολής σήματος (jammers).

Μία συσκευή παρακολούθησης.

Δύο ηλεκτρικούς κενωτές αέρος.

Εξοπλισμό για την εξαγωγή ελαίου κάνναβης.

Ενα μεταλλικό ταψί και ένα ηλεκτρικό μπλέντερ.

Σημειώνεται ότι ο 47χρονος είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

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