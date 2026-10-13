Atlantic: Ο Τραμπ βλέπει τον Ζελένσκι ως το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Atlantic για την οργή του Λευκού Οίκου με τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και το παρασκήνιο για τη σύνοδο των G20 στο Μαϊάμι

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Atlantic: Ο Τραμπ βλέπει τον Ζελένσκι ως το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι το κύριο εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Η Ουάσιγκτον ασκεί έντονη πίεση στο Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια, προκαλώντας ρήξη στη δυτική συμμαχία.
  • Υπάρχει απειλή διακοπής της δορυφορικής επικοινωνίας Starlink και ανταλλαγής στρατιωτικών πληροφοριών ως μέσο πίεσης προς την Ουκρανία.
  • Ο Τραμπ επιδιώκει να φέρει τους Πούτιν και Ζελένσκι στη σύνοδο G20 στο Μαϊάμι για να κλείσει συμφωνία ειρήνης και να διεκδικήσει το Νόμπελ Ειρήνης.
  • Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη περισσότερο από την ουκρανική ηγεσία, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα στους συμβούλους του.
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Σε τροχιά πλήρους ρήξης βρίσκονται οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πλέον ανοιχτά τον Ουκρανό ομόλογό του ως το βασικότερο εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού Atlantic, η Ουάσιγκτον ασκεί αφόρητη πίεση στο Κίεβο να τερματίσει άμεσα τα πλήγματα με drones κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, αποκαλύπτοντας ένα βαθύ ρήγμα στρατηγικής που απειλεί να τινάξει στον αέρα τις ισορροπίες της δυτικής συμμαχίας.

Η οργή στον Λευκό Οίκο για τα διυλιστήρια

Πηγή του Λευκού Οίκου περιέγραψε στο Atlantic μια κατάσταση στα όρια της έκρηξης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ο Ζελένσκι οδηγεί τον πρόεδρο στα άκρα» και ότι το μόνο πράγμα που ζητά η Ουάσιγκτον είναι να σταματήσουν τα χτυπήματα στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές. Ο Τραμπ θεωρεί τις επιθέσεις του Κιέβου στα ρωσικά διυλιστήρια ασύμμετρες σε σύγκριση με τα ρωσικά χτυπήματα στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, κυρίως επειδή τροφοδοτούν την άνοδο των τιμών των καυσίμων και του ντίζελ στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πίεση έχει φτάσει στο σημείο να απειλείται μέχρι και η διακοπή της δορυφορικής επικοινωνίας μέσω Starlink ή η ανταλλαγή κρίσιμων στρατιωτικών πληροφοριών. Κι όμως, ο Ζελένσκι αρνείται να δεσμευτεί μονομερώς χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, την ώρα που ακόμη και εντός του Κιέβου ορισμένοι αξιωματούχοι αρχίζουν να παραδέχονται ότι η ρωσική οικονομία δεν καταρρέει από τις κυρώσεις, προτρέποντας σε αλλαγή στρατηγικής με ευρωπαϊκή συνδρομή.

Το σχέδιο για τους G20 στο Μαϊάμι και το Νόμπελ

Το παρασκήνιο γύρω από τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει και έναν ευρύτερο προσωπικό στόχο. Σύμφωνα με σύμβουλό του, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να φέρει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής των G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, σπάζοντας την πολυετή διεθνή απομόνωση του Ρώσου ηγέτη.

Στόχος του επιτελείου του Τραμπ είναι να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, ώστε να κλείσει μια συμφωνία που θα σημάνει το τέλος της σύγκρουσης, ανοίγοντας για τον ίδιο τον δρόμο για το Νόμπελ Ειρήνης. Στενοί εξωτερικοί σύμβουλοι του Τραμπ διερωτώνται στο παρασκήνιο πώς ο Ρώσος πρόεδρος κατάφερε να ασκήσει τέτοια επιρροή στην Ουάσιγκτον, την ώρα μάλιστα που ο Τραμπ δηλώνει δημοσίως πως ο Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη πολύ περισσότερο από ό,τι η ουκρανική ηγεσία.

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