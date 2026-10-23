Renault E-Space Concept: Το εντυπωσιακό ταμπλό με οθόνη 44,5 ιντσών περνά στην παραγωγή

Το νέο Renault E-Space Concept παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, με μια πρωτότυπη διάταξη οθονών που θα δούμε σύντομα στα επόμενα Scenic και Rafale.

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Renault E-Space Concept: Το εντυπωσιακό ταμπλό με οθόνη 44,5 ιντσών περνά στην παραγωγή
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  • Η Renault παρουσίασε το E-Space Concept στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού ως μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση του πολυμορφικού Scenic με έξι θέσεις.
  • Το ταμπλό διαθέτει μεγάλη πανοραμική οθόνη OpenR Panorama μήκους 1,13 μέτρων που καλύπτει σχεδόν όλο το πλάτος του παρμπρίζ και δεν έχει λειτουργία αφής.
  • Ο χειρισμός της οθόνης γίνεται μέσω δύο μικρότερων περιστρεφόμενων οθονών αφής εκατέρωθεν της κολόνας του τιμονιού.
  • Το πρωτότυπο διαθέτει μικρό τιμόνι με σταθερό κέντρο και σύστημα διεύθυνσης steer-by-wire, χωρίς μηχανική σύνδεση με τους τροχούς, χωρίς όμως επιβεβαίωση για παραγωγή της τεχνολογίας.
  • Η διάταξη της μεγάλης πανοραμικής οθόνης θα περάσει στις επόμενες γενιές των μοντέλων Scenic και Rafale, αντλώντας στοιχεία από το πρωτότυπο.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Renault επέλεξε το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού για να παρουσιάσει το E-Space Concept, μια σύγχρονη προσέγγιση του εμβληματικού πολυμορφικού που γνωρίσαμε πριν από 40 και πλέον χρόνια.

Αυτή τη φορά, η γαλλική εταιρεία προχώρησε σε μια αμιγώς ηλεκτρική πρόταση, με έξι θέσεις, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και ένα εσωτερικό που δίνει μια εικόνα για το μέλλον των μοντέλων της.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο βρίσκεται στο ταμπλό. Η νέα οθόνη OpenR Panorama έχει πλάτος 1,13 μέτρα και ύψος μόλις 11 εκατοστά, εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρο το πλάτος του παρμπρίζ και αντικαθιστά ουσιαστικά τον συμβατικό πίνακα οργάνων. Παρά τις διαστάσεις της, δεν διαθέτει λειτουργία αφής.

Ο χειρισμός πραγματοποιείται μέσω δύο μικρότερων, εύκαμπτων οθονών αφής, τοποθετημένων εκατέρωθεν της κολόνας του τιμονιού. Αυτές μπορούν να περιστρέφονται, επιτρέποντας την προσαρμογή των πληροφοριών που εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη.

Το πρωτότυπο διαθέτει επίσης μικρό τιμόνι με σταθερό κέντρο και σύστημα διεύθυνσης steer-by-wire, χωρίς μηχανική σύνδεση με τους τροχούς. Ωστόσο, η Renault δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει αν η συγκεκριμένη τεχνολογία θα περάσει στην παραγωγή.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στη διαμόρφωση της καμπίνας. Οι πίσω πόρτες ανοίγουν αντίθετα από τις εμπρός, ενώ απουσιάζει η μεσαία κολόνα. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς περιστρέφονται κατά 180 μοίρες και μπορούν να μετατραπούν σε τραπέζι, ενώ η συρόμενη κεντρική κονσόλα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη και μικρό ψυγείο.

Το E-Space Concept δεν προορίζεται για παραγωγή. Ωστόσο, η Renault έχει επιβεβαιώσει ότι η διάταξη της μεγάλης πανοραμικής οθόνης θα χρησιμοποιηθεί στις επόμενες γενιές των Scenic και Rafale, μεταφέροντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του πρωτοτύπου σε μοντέλα παραγωγής.

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