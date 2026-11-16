Ποια 10 μοντέλα διεκδικούν τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027 για την Ελλάδα;

Ο νικητής θα αναδειχθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2026, σε εκδήλωση στην Αθήνα, με δημόσια ψηφοφορία των 26 δημοσιογράφων αυτοκινήτου που αποτελούν τη φετινή κριτική επιτροπή.

Η τελική δεκάδα περιλαμβάνει, με αλφαβητική σειρά, τα Aion UT, Cupra Raval, Geely Starray EM-i, Jaecoo 5, Kia EV2, Nissan Micra, Renault Clio, Renault Twingo, Skoda Epiq και Volkswagen ID. Polo. Όλα προέρχονται από τα εντελώς νέα μοντέλα που άρχισαν να διατίθενται στην ελληνική αγορά το τελευταίο 12άμηνο.

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