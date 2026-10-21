Ρούμπιο: «Εξαιρετικά δύσκολη» μια συμφωνία με το Ιράν – Συνεχίζεται η οικονομική πίεση

Snapshot Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη μια συμφωνία με το Ιράν λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να ασκεί οικονομική πίεση στο Ιράν όσο διαρκούν οι επιθέσεις.

Η διέλευση πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ έχει φτάσει σε πάνω από 80% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο, παρά τις αμφισβητήσεις της Τεχεράνης.

Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο παραμένει κεντρικός παράγοντας για οποιαδήποτε πρόοδο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν. Snapshot powered by AI

Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ασκούν οικονομική πίεση στην Τεχεράνη όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Μιλώντας στο CNBC, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία της Ουάσινγκτον για τις επιθέσεις στην κρίσιμη θαλάσσια οδό και τόνισε ότι το Ιράν πρέπει να τις σταματήσει.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η διέλευση πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τα Στενά έχει επανέλθει σε επίπεδα άνω του 80% σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει αυτή την εκτίμηση.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο δείχνουν ότι, παρά τις προσπάθειες για διπλωματική διέξοδο, η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να συνδέει οποιαδήποτε πρόοδο στις σχέσεις με το Ιράν με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.