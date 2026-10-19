Ρούμπιο: «Η Ελλάδα αξίζει έναν ισχυρό πρέσβη με την πλήρη εμπιστοσύνη του Τραμπ»

Snapshot Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η αλλαγή στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα δεν αποτελεί υποβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Η Ελλάδα θεωρείται σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, που αξίζει έναν ισχυρό πρέσβη με πλήρη εμπιστοσύνη του προέδρου Τραμπ.

Η χώρα παίζει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή ανεξαρτησία, το ΝΑΤΟ και την περιφερειακή σταθερότητα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των ενεργειακών υποδομών.

Ο Ρούμπιο επικρίνει την ευρωπαϊκή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και υπογραμμίζει την ανάγκη αλλαγής ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη.

Η Ουάσιγκτον βλέπει την Ελλάδα ως στρατηγικό κόμβο για την ενεργειακή και γεωπολιτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, συνδέοντας Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Σαφές μήνυμα για τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Ελλάδα έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Σε συνέντευξή του στον Μάθιου Μπόιλ και στο Breitbart News, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι η αλλαγή στην ηγεσία της πρεσβείας δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως υποβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η σημασία της Ελλάδας επιβάλλει την επιλογή ενός πρέσβη με άμεση πρόσβαση στον Ντόναλντ Τραμπ και την πλήρη εμπιστοσύνη του.

«Η Ελλάδα είναι μια σημαντική χώρα, πολύ σημαντική. Είναι σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει βοηθήσει την Ουάσιγκτον «με πάρα πολλούς τρόπους» και ότι είναι σημαντική για το μέλλον των ΗΠΑ.

«Η Ελλάδα αξίζει έναν ισχυρό και καλό πρέσβη»

Ερωτηθείς για το ποιος θα διαδεχθεί την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο.

Η συνέντευξη, όπως επισήμανε, έγινε περίπου 48 ώρες μετά τις εξελίξεις στην αμερικανική πρεσβεία και επομένως δεν είχε ακόμη επιλεγεί το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση.

«Η Ελλάδα αξίζει έναν ισχυρό και καλό πρέσβη, ο οποίος να έχει πρόσβαση στον πρόεδρο και την εμπιστοσύνη του», τόνισε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι θα απαιτηθεί χρόνος τόσο για την επιλογή του κατάλληλου προσώπου όσο και για τη διαδικασία επικύρωσης του διορισμού, διαβεβαιώνοντας ότι στο μεσοδιάστημα θα υπάρχει στην Αθήνα η κατάλληλη διπλωματική ομάδα.

Κυρίως, όμως, θέλησε να αποκρούσει οποιαδήποτε συζήτηση περί υποβάθμισης των σχέσεων με την Αθήνα.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οτιδήποτε από αυτά να θεωρηθεί υποβάθμιση της σχέσης με την Ελλάδα», είπε.

Αντίθετα, όπως πρόσθεσε, η Ελλάδα είναι τόσο σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε ο άνθρωπος που θα βρίσκεται στην Αθήνα θα πρέπει να διαθέτει την «πλήρη στήριξη και εμπιστοσύνη» του Αμερικανού προέδρου.

Ενέργεια, ΝΑΤΟ και περιφερειακή σταθερότητα

Ο Ρούμπιο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς στους οποίους η Ουάσιγκτον θεωρεί κομβικό τον ρόλο της Ελλάδας.

Έβαλε στην ίδια εξίσωση την ενεργειακή ανεξαρτησία, την περιφερειακή σταθερότητα και το ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα βασικό σύμμαχο για τις αμερικανικές προτεραιότητες στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ενεργειακό ρόλο της χώρας, τόσο λόγω της γεωγραφικής της θέσης όσο και λόγω της στάσης της απέναντι στις έρευνες και την αξιοποίηση ενεργειακών πόρων.

Κατά τον ίδιο, η Ελλάδα βρίσκεται σε «πολύ ιδιαίτερη θέση, τόσο γεωγραφικά όσο και πολιτικά».

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι η χώρα είναι θετική απέναντι στις ενεργειακές έρευνες και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη κατεύθυνση έχει κοινωνική και πολιτική στήριξη.

Το δεύτερο πλεονέκτημα, όπως είπε, είναι η γεωγραφία.

«Συνδετικός κρίκος Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας περιέγραψε την Ελλάδα ως φυσικό ενεργειακό διάδρομο ανάμεσα στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Δεν στάθηκε μόνο στη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας, αλλά κυρίως στη δυνατότητα μεταφοράς της.

Όπως εξήγησε, η αξία του πετρελαίου, του φυσικού αερίου ή ακόμη και της ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υποδομές που επιτρέπουν τη διοχέτευσή τους στις αγορές.

«Ανέκαθεν αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής», είπε για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η χώρα μπορεί όχι μόνο να παράγει ενέργεια αλλά και να τη μεταφέρει προς τον βορρά, στην ευρωπαϊκή αγορά, και προς τον νότο, στο Ισραήλ και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Στη συνέντευξη γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στον Κάθετο Διάδρομο, μέσω του οποίου αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να μεταφέρεται από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και μέχρι την Ουκρανία.

Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε επίσης ότι η ενέργεια αποτέλεσε σημαντικό μέρος των συνομιλιών του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα.

Κριτική στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης

Από τη συζήτηση για την Ελλάδα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πέρασε στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ασκώντας σκληρή κριτική στις επιλογές των προηγούμενων ετών.

Υποστήριξε ότι η διεθνής κρίση επανέφερε στο προσκήνιο κάτι που, όπως είπε, είχε παραμεριστεί: ότι η ενέργεια βρίσκεται στη βάση της καθημερινής ζωής, της βιομηχανίας αλλά και της άμυνας.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην εξάρτηση της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών από το ρωσικό φυσικό αέριο, θυμίζοντας τις σχετικές προειδοποιήσεις του Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική του θητεία.

Κατά τον Ρούμπιο, η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης ήταν ένας από τους παράγοντες που επηρέασαν τους υπολογισμούς της Μόσχας πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Εκτίμησε ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει πλέον να αλλάζει πορεία, αλλά σημείωσε ότι η ανατροπή επιλογών δύο δεκαετιών δεν μπορεί να γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη.

Η Πνύκα και η «κοινή κληρονομιά» της Δύσης

Ιδιαίτερο μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε και στην ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνέδεσε την Ελλάδα με τις ιστορικές και πολιτικές ρίζες της Δύσης, υποστηρίζοντας ότι πολλές από τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις απαρχές τους στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη.

«Είμαστε οι κληρονόμοι», είπε, αναφερόμενος στην πολιτισμική διαδρομή από την Ελλάδα και τη Ρώμη, μέσω της Ευρώπης, μέχρι τις σύγχρονες Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τον ίδιο, η Δύση θα πρέπει να επανασυνδεθεί με αυτή την ιστορική κληρονομιά, χωρίς αυτό να σημαίνει απαξίωση άλλων πολιτισμών.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι διαπιστώνει μεγαλύτερη ανταπόκριση σε αυτή την προσέγγιση από Ευρωπαίους ηγέτες, ιδιαίτερα σε ιδιωτικές συνομιλίες, αν και εκτίμησε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αποτυπωθεί αυτή η αλλαγή σε συγκεκριμένες πολιτικές.

Ρωσία και Ουκρανία

Στη συνέντευξη ο Ρούμπιο αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπερασπιζόμενος τις τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για το ρωσικό ντίζελ.

Όπως είπε, οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν με κριτήριο το αμερικανικό οικονομικό συμφέρον και την ανάγκη ενίσχυσης της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά.

Για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε το Ντονέτσκ ένα από τα βασικά σημεία που εμποδίζουν μέχρι στιγμής μια συμφωνία.

Η Ρωσία, όπως ανέφερε, διεκδικεί το σύνολο της περιοχής, ενώ η Ουκρανία θεωρεί την αμυντική γραμμή που διατηρεί εκεί καθοριστικής σημασίας για την ασφάλειά της.

Οι ΗΠΑ, πρόσθεσε, παραμένουν διαθέσιμες να μεσολαβήσουν, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν σε αρκετά σημεία πολύ μακριά.

Ιράν και Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε τέλος και στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είναι πλέον η προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, τις δέκα ημέρες πριν από τη συνέντευξη περνούσαν από τα Στενά περίπου 13 έως 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Υποστήριξε ότι η ροή προς τη διεθνή αγορά έχει αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων, ενώ η Ουάσιγκτον συνεχίζει την οικονομική και στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη.

Για τον ίδιο, πάντως, το νήμα που συνδέει την Ελλάδα, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή παραμένει η ενέργεια.

Και σε αυτή την εξίσωση, όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του, η Ουάσιγκτον βλέπει την Ελλάδα όχι απλώς ως έναν ακόμη σύμμαχο, αλλά ως κρίσιμο κόμβο για την ενεργειακή και γεωπολιτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή.

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