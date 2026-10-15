Daily Mail: Η Γκίλφοϊλ ήξερε από όταν ήρθε ο Ρούμπιο στην Αθήνα ότι είναι θέμα χρόνου η απομάκρυνση

Snapshot Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γνώριζε από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα ότι ήταν θέμα χρόνου να της ζητηθεί η απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβη.

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι η Γκίλφοϊλ είχε ζητηθεί να παραιτηθεί και να αποχωρήσει.

Πριν την επίσκεψη Ρούμπιο, η Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει βοήθεια για να αφαιρεθεί άρθρο που αφορούσε πολυτελή τρόπο ζωής και απλήρωτο λογαριασμό, αλλά δεν κατάφερε να προσκομίσει αποδείξεις πληρωμής.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα ταξίδια, γεύματα και προνόμια της Γκίλφοϊλ ως πρέσβη, ενώ το σκάνδαλο δεν θεωρείται λήξαν.

Η υπόθεση δεν αναμένεται να επηρεάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς αναμένεται να βρεθεί αντικαταστάτης για τη συνέχιση της συνεργασίας. Snapshot powered by AI

Σε νέες αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προχώρησε η Daily Mail και η δημοσιογράφος της εφημερίδας, Ελίνα Σιράζ, η οποία καλύπτει τον Λευκό Οίκο.

Η Σιράζ έγραψε τα άρθρα στην εφημερίδα για την πρώην πρέσβη και ήταν η δημοσιογράφος που ρώτησε την νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου για το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την Γκίλφοϊλ.

«Αυτή η συνέντευξη Τύπου και καλύπτω τον Λευκό Οίκο για κάποιο καιρό τώρα, δεν έμοιαζε με άλλη που έχω καλύψει. Καλύπτω την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τον περσινό Νοέμβριο όταν έφτασε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ζήτησα να ρωτήσω και μου έδωσε τον λόγο η εκπρόσωπος Τύπου. Είναι η πιο σημαντική είδηση των τελευταίων ημερών στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, φυσικά. Ρώτησα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και αν ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται να την απομακρύνει», είπε στην ΕΡΤ η Σιράζ.

Και συνέχισε: «Η νέα εκπρόσωπος Τύπου πέταξε μια μεγάλη βόμβα σε όλους μας και είπε πως της έχει ζητηθεί να παραιτηθεί και να απομακρυνθεί. Αυτό πυροδότησε τον νέο κύκλο. Είδατε ότι πολλοί από τους δημοσιογράφους στην αίθουσα έμειναν έκπληκτοι και σοκαρίστηκαν πολύ. Η εκπρόσωπος Τύπου ανακοίνωση την είδηση πολύ χαλαρά σαν να μην ήταν κάτι σημαντικό».

Όπως αποκάλυψε η πρώην πρέσβης γνώριζε την ημέρα που ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε την Αθήνα ότι είναι θέμα χρόνου να της ζητήσουν να απομακρυνθεί από το πόστο της. «Μου είπε μία πηγή στον Λευκό Οίκο ότι αυτή η απόφαση ελήφθη σε δύο μέρες. Ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο έβγαλε λόγο με φόντο την Ακρόπολη. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τον αγκάλιασε για να τον καλωσορίσει στην Ελλάδα. Όλα έμοιαζαν σαν να είναι εντάξει. Προσπαθούσε να δείχνει δυνατή αλλά στο παρασκήνιο πηγές μου έλεγαν ότι ήξερε πως ήταν θέμα χρόνου να της ζητήσουν να απομακρυνθεί».

Να σημειωθεί ότι η Daily Mail έχει ήδη δημοσιεύσει πληροφορίες ότι πριν την έλευση Ρούμπιο στην Ελλάδα η Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να βοηθήσει προκειμένου να διαγραφεί άρθρο της εφημερίδας στο διαδίκτυο, το οποίο αναφερόταν στον πολυτελή τρόπο ζωής της και σε έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου.

Σε απάντηση στο αίτημα της Γκίλφοϊλ να αφαιρεθεί το άρθρο, αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ της ζήτησαν να προσκομίσει απόδειξη που να δείχνει ότι είχε πληρώσει από την τσέπη της. Δεν κατάφερε να προσκομίσει καμία, σύμφωνα με την εφημερίδα. «Πιστεύω ότι ήταν μια μεγάλη χιονοθύελλα που έγινε μια τεράστια χιονοστιβάδα ακόμη και στα αμερικανικά μέσα», σχολίασε η δημοσιογράφος, η οποία ανέφερε ότι οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι σοκαρίστηκαν με το πόσο γρήγορα απομακρύνθηκε.

«Πιστεύω ότι τα αμερικανικά ΜΜΕ είναι ακόμα σε σοκ γιατί αυτή η απόφαση ελήφθη πολύ γρήγορα μετά από όλα τα ρεπορτάζ που έμοιαζαν μικρά αλλά οδήγησαν σε μία τεράστια έκρηξη», είπε η Σιράζ. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι η υπόθεση, κατά τη γνώμη της, δεν θα επηρεάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. «Πιστεύω ότι θα βρουν κάποιον να αναλάβει για να συνεχιστεί αυτή η σχέση. Δυστυχώς, έγινε ζημιά σε αυτό το κομμάτι αλλά σίγουρα δεν έχει να κάνει με τις ίδιες τις χώρες», τόνισε.

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι στο συγκεκριμένο θέμα την πλησίασαν αρκετές πηγές για να της δώσουν υλικό καθώς πιστεύει ότι υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια σε διπλωματικούς κύκλους για την πρώην πρέσβη.

Daily Mail: Το σκάνδαλο δεν έχει τελειώσει

Η βρετανική εφημερίδα σε σημερινό ρεπορτάζ με τίτλο «η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποχώρησε αλλά το σκάνδαλο απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει» σημειώνει ότι η υπόθεση με την πρώην πρέσβη δεν θα σταματήσει εδώ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα ταξίδια, γεύματα, χρήματα και άλλα προνόμια που η Γκίλφοϊλ λάμβανε ως πρέσβης.

Η έρευνα ξεκίνησε αφού η Wall Street Journal αναφέρθηκε σε ηχητικά της Γκίλφοϊλ στα οποία μιλούσαν για τα πολυτελή ταξίδια της στην Ελβετία και το Παρίσι. «Τα ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά της δεν φαίνεται ότι θα υποχωρήσουν σύντομα, ειδικά αν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ με όλες τις ερευνητικές εξουσίες της τον επόμενο μήνα, όπως αναμένεται», σημειώνει η Daily Mail.

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