Πρεσβεία ΗΠΑ: Επισήμως επικεφαλής ο Τζόσουα Χακ, στη θέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Snapshot Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επίσημα επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβε στην Ελλάδα μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εκτεταμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά και ασιατικά ζητήματα, έχοντας υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Διαθέτει γνώσεις πολλών γλωσσών και έχει εργαστεί σε διάφορες ασιατικές και ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έχει στενή σχέση με την περιοχή της Νότιας Ευρώπης και του Καυκάσου.

Η αλλαγή στην ηγεσία της πρεσβείας γίνεται σε περίοδο έντονης ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε θέματα άμυνας, ενέργειας και γεωπολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ενεργή εμπλοκή του Χακ σε βασικούς φακέλους εξασφαλίζει θεσμική συνέχεια μέχρι την τοποθέτηση του επόμενου πρέσβη. Snapshot powered by AI

Ο επιτετραμμένος της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αναπληρωτής επικεφαλής της μέχρι σήμερα, Τζόσουα Χακ (Joshua Huck), αναλαμβάνει και επισήμως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη χώρα μας.

Ποιος είναι ο Τζόσουα Χακ

Ο Τζόσουα Χακ είναι διπλωμάτης καριέρας με μακρά εμπειρία τόσο στα ευρωπαϊκά όσο και στα ασιατικά ζητήματα.

Πριν από την τοποθέτησή του στην Αθήνα διετέλεσε αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών, έχοντας στην αρμοδιότητά του τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Νωρίτερα ήταν διευθυντής του Γραφείου Νοτιοευρωπαϊκών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με χαρτοφυλάκιο που περιελάμβανε την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα.

Η διαδρομή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την επόμενη μέρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Έχει υπηρετήσει στη Σαγκάη, στο Τόκιο, στη Σόφια, στη Ρανγκούν, στην Ταϊπέι και στο Χονγκ Κονγκ, ενώ στην Ουάσιγκτον έχει περάσει από τα γραφεία κινεζικών και κορεατικών υποθέσεων. Υπήρξε επίσης προσωπάρχης του Κερτ Κάμπελ όταν εκείνος ήταν υφυπουργός Εξωτερικών για την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό.

Είναι απόφοιτος του Johns Hopkins University, διαθέτει μεταπτυχιακό από το International University of Japan και πιστοποιητικό σπουδών από το Johns Hopkins School of Advanced International Studies στην Μπολόνια. Μιλά κινεζικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

Στον απόηχο της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλαγή στην ηγεσία της πρεσβείας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνοαμερικανική ατζέντα παραμένει πυκνή, από την άμυνα και την Ανατολική Μεσόγειο έως την ενέργεια και τον Κάθετο Διάδρομο.

Ο Χακ έχει ήδη ενεργή παρουσία σε αυτούς τους φακέλους, γεγονός που διασφαλίζει θεσμική συνέχεια έως ότου η Ουάσιγκτον ανοίξει τα χαρτιά της για τον επόμενο πρέσβη στην Αθήνα.

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