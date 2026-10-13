Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από τα VIP τζετ, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τον Αργυρό στην πτώση και την απόλυση

Snapshot Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην εισαγγελέας και τηλεπερσόνα του Fox News, υπηρετούσε ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά δεν αντιλήφθηκε τη γεωπολιτική σημασία της χώρας.

Η θητεία της χαρακτηρίστηκε από πολυτελείς εμφανίσεις, κοσμικές εκδηλώσεις και χρήση ιδιωτικών τζετ, παρά διπλωματική δραστηριότητα.

Προκάλεσε διπλωματικά σκάνδαλα, όπως την παρέμβαση στα εσωτερικά της Ρουμανίας και πιέσεις για προνομιακή πρόσβαση σε εκδηλώσεις στο Νταβός.

Η συμπεριφορά της προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις στην Ευρώπη και έρευνες από το αμερικανικό Κογκρέσο για πιθανές καταχρήσεις εξουσίας και οικονομικές διασυνδέσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τη σχέση τους, οδηγώντας στην απομάκρυνσή της και στο τέλος της θητείας της ως πρέσβης. Snapshot powered by AI

Η αμερικανική διπλωματία στην Αθήνα διατηρούσε πάντοτε ένα ειδικό βάρος, μια λάμψη και έναν σεβασμό μεταξύ συμμάχων και αντιπάλων, άμεσα συνυφασμένο με την ισχύ της υπερδύναμης και την ικανότητά της να ηγείται και να πειθαναγκάζει φίλους και εχθρούς να κινηθούν προς την κατεύθυνση που η διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε σχεδιάσει.

Με την έλευση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, η αίγλη που προσέδιδε στα πρόσωπα η θέση του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα άρχισε σταδιακά να περιορίζεται, με ρυθμό ευθέως ανάλογο της κατανάλωσης των φιαλών σαμπάνιας και άλλων ευγενών ποτών που άνοιγαν για χάρη της στις πίστες όπου συνήθιζε να βρίσκεται πολλά από τα βράδια της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ακόμη και οι πιο πιστοί φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, τόσο το διάστημα που προηγήθηκε της άφιξής της στην Αθήνα, όσο και μετά την προσγείωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα, το μόνο επιχείρημα που είχαν να επιστρατεύσουν ήταν πως η παρ' ολίγον νύφη του Ντόναλντ Τραμπ είχε τη δυνατότητα απ' ευθείας επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο καλώντας τον στο κινητό του, θέση που έγινε σκόνη και θρύψαλα μέσα σε λίγες στιγμές όταν ο κ. Τραμπ δήλωσε ορθά κοφτά ότι η τέως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ανήκει στην οικογένειά του. Με αυτή του τη δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε οριστικό τέλος σε ένα κακόγουστο, θορυβώδες ριάλιτι σόου, με πρωταγωνίστρια την φιλόδοξη πρέσβη, το οποίο κράτησε περίπου ένα χρόνο.

Η πρώην εισαγγελέας που αναβαπτίστηκε σε τηλεπερσόνα του Fox News και αναρριχήθηκε ως αυλική του στενού περιβάλλοντος Τραμπ, δεν είδε ποτέ την Ελλάδα ως μια γεωπολιτική πρόκληση σε μια εύθραυστη γειτονιά. Την είδε μάλλον ως ένα ηλιόλουστο τουριστικό οικόπεδο, ιδανικό για να οσμωθεί στα σαλόνια της εγχώριας ελίτ, διασφαλίζοντας -κατά τις κακές γλώσσες- ταυτόχρονα το κοσμικό παρόν της όσο και το μελλον της.

Η Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ σε έκθεση στην Μύκονο

Η αποτυχία της θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εάν ήταν αποτέλεσμα διπλωματικής απειρίας. Από ό,τι φαίνεται όμως ήταν το σύμπτωμα όχι ανωριμότητας, αλλά μιας προσωπικής προσέγγισης στην διπλωματία, όπου τα αμερικανικά συμφέροντα υποκαταστάθηκαν από προσωπικές δημόσιες σχέσεις, ακριβά νυχτοπερπατήματα και βόλτες με ιδιωτικά τζέτ και πανάκριβες θαλαμηγούς.

Το σκηνικό στήθηκε από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες με όρους καθαρού lifestyle. Το απαστράπτον περιτύλιγμα των πανάκριβων φορεμάτων της σχεδιάστριας Σήλιας Κριθαριώτη έγινε η άτυπη στολή της νέας πρέσβειρας. Ο εφοπλιστής και ισχυρός άνδρας της Tsakos Energy Navigation Νίκος Τσάκος, σύζυγος της διάσημης σχεδιάστριας, ενέταξε την Κίμπερλι στον στενό πυρήνα του περιβάλλοντός του και βοήθησε στην κοινωνική αναρρίχηση της πρέσβειρας Γκίλφοϊλ.

Οι φωτογραφίες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη διάσημη βεράντα με θέα την Ακρόπολη δεν εξέπεμπαν διπλωματική ισχύ αλλά μάλλον μια περίπτωση κραυγαλέας επιδειξιομανίας.

Πέρα από τα αθηναϊκά σαλόνια, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε σε πολυτελείς εξορμήσεις με θαλαμηγούς στα καταγάλανα νερά του Ιονίου και σε κοινές κοσμικές εμφανίσεις στα ντεφιλέ μόδας του Παρισιού, με ιδιωτικές πτήσεις, επιβεβαιώνοντας πως η εκπρόσωπος της υπερδύναμης ενδιαφερόταν περισσότερο για τη θέση της στην πρώτη σειρά των επιδείξεων παρά για τις υποθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ταυτόχρονα η πρεσβευτική κατοικία μετατρεπόταν σε κλειστή λέσχη για πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι αμερικανικές «προτεραιότητες» άρχισαν να παίρνουν τη μορφή προσωπικών διαβουλεύσεων με ελάχιστους εκλεκτούς.

Η Κιμπερλυ Γκίλφοϊλ στην γιορτή των Ευχαριστιών με ένα φόρεμα που δίχασε

Εκλεκτοί που διευκόλυναν την καθημερινότητα της αμερικανίδας πρέσβεως. Μετακινήσεις που οι ίδιες έγιναν αντικείμενο σχολιασμού, αφού οι προτιμήσεις της Κίμπερλυ Γκιλφόιλ, ήταν ιδιαιτέρως εκλεκτικές.

Η αρχή έγινε, όταν αποκαλύφθηκε πως η Αμερικανίδα αξιωματούχος χρησιμοποιούσε το ιδιωτικό αεροσκάφος του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία από το Σικάγο, Έρικ Βασιλάτος, για να πηγαινοέρχεται στην Αθήνα.

Η σχέση δεν ήταν απλώς προβληματική για τα πρωτόκολλα δεοντολογίας των ΗΠΑ, αλλά μια ανοιχτή επίδειξη εξάρτησης. Η Γκίλφοϊλ δεν δίστασε να ανταποδώσει τη χάρη σέρνοντας ολόκληρη την παρέα της στην Κεφαλονιά, προκειμένου να δώσει το παρών στις ιδιωτικές, επετειακές εκδηλώσεις του επιχειρηματία, διαγράφοντας κάθε όριο μεταξύ δημόσιου λειτουργήματος και ιδιωτικής χορηγίας, στάση συνεπής ίσως και με το παρελθόν που ανέδειξε στα αλλεπάλληλα δημοσιεύματά της η Wall Street Journal.

Μέσα στους τοίχους της πρεσβείας, η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο ηλεκτρισμένη. Το ιστορικό νεοκλασικό της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας δεν ταίριαζε στα γούστα της. Η Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τον χώρο σκοτεινό και ξεπερασμένο, απαιτώντας άμεσες αλλαγές και διακοσμητικές παρεμβάσεις στο ύφος του Mar-a-Lago, φέρνοντας σε απόγνωση το διπλωματικό προσωπικό που προσπαθούσε να τηρήσει τα πρωτόκολλα του κτιρίου.

Έξω από την κατοικία, η αθηναϊκή νύχτα είχε γίνει το βασικό της στέκι. Έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, ενώ εμφανιζόταν συστηματικά στα προγράμματα του Αντώνη Ρέμου και της Άννας Βίσση. Στα πρώτα τραπέζια σχηματίζονταν σωροί από πανέρια με γαρίφαλα, την ώρα που οι πράκτορες της διπλωματικής ασφάλειας στέκονταν αμήχανοι με τα ακουστικά στα αυτιά ανάμεσα σε θαμώνες που άνοιγαν σαμπάνιες μέχρι το πρωί.

Η Κιμπερλυ Γκιλφόιλ ποζάρει σε κοσμικό μαγαζί

Η ανάγκη για προβολή συνεχίστηκε στα γήπεδα. Παρακολούθησε κρίσιμους αγώνες της EuroLeague στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εμφανιζόμενη με ψηλοτάκουνα που όπως ήταν φυσικό τραβούσαν τις κάμερες.

Μόλις άνοιξε ο καιρός, οι εξορμήσεις μεταφέρθηκαν στη Μύκονο, στις Σπέτσες και στα Επτάνησα. Στην Ψαρρού και στον Πάνορμο οι φρουροί της άδειαζαν σειρές από ξαπλώστρες για να μην την πλησιάζει κανείς.

H Κιμπερλυ Γκιλφόιλ αποβιβάζεται στη Μύκονο

Το σκάνδαλο στο Νταβός

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ, να έπνεε ανέκαθεν μένεα κατά του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, ως κομμάτι της παγκοσμιοποίησης, και η παρουσία του εκεί να ήταν σχεδόν… προσβλητική για τους συμμετέχοντες, όμως η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, έδωσε μάχη για μια θέση στο τραπέζι.

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αποκάλυψαν μια πλευρά με την οποία οι Έλληνες δεν ήταν εξοικειωμένοι. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόεδρος του Greek House Davos, Ειρήνη Βανταράκη, η οποία δέχθηκε έναν πρωτοφανή καταιγισμό πιέσεων και παρασκηνιακών απαιτήσεων από τη νεοδιορισθείσα πρέσβειρα. Η Γκίλφοϊλ δεν αγωνιούσε για τις γεωπολιτικές συμφωνίες της Ουάσιγκτον. Οργάνωνε παρασκηνιακές επιθέσεις και απαιτούσε με απειλές να εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση σε κλειστά δείπνα με τον Έρικ Τραμπ.

Διπλωματικά σκάνδαλα

Το μεγαλύτερο όμως διπλωματικό ρήγμα που προκάλεσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν αφορούσε απλώς κοσμικές εμφανίσεις, αλλά μια ευθεία ανάμειξη στα εσωτερικά της Ρουμανίας.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο κατά τη διάρκεια ενός επίσημου δείπνου στην Αθήνα την άνοιξη του 2026, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων. Αναφερόμενη στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Ρουμάνου πρωθυπουργού Ίλιε Μπολογιάν στο Βουκουρέστι, η Γκίλφοϊλ καυχήθηκε ανοιχτά ότι η Ουάσιγκτον βρισκόταν πίσω από τις πολιτικές εξελίξεις. «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ», είπε απευθυνόμενη στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, προκαλώντας παγωμάρα στην αίθουσα και την άμεση, αντίδραση του Έλληνα υπουργού, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι κυβερνήσεις εκλέγονται από τους πολίτες και δεν διορίζονται από ξένες πρεσβείες.

Η αποκάλυψη του περιστατικού από τη Wall Street Journal και τους Financial Times πυροδότησε πολιτική θύελλα στη Ρουμανία. Τα μέσα ενημέρωσης στο Βουκουρέστι έκαναν λόγο για κυνική παραδοχή ξένης συνωμοσίας, ενώ ζητήθηκε άμεσα η παρέμβαση του ρουμανικού υπουργείου Εξωτερικών απέναντι σε μια πρέσβειρα που λειτουργούσε ως ανεξέλεγκτος παράγοντας αποσταθεροποίησης.

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, παρευρίσκεται στο συνέδριο του Atlantic Council, στην Αθήνα, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 AP

Ταυτόχρονα, η υπόθεση έφτασε στο αμερικανικό Κογκρέσο. Μια διακομματική πρωτοβουλία βουλευτών απέστειλε επίσημη επιστολή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητώντας πλήρη αναφορά για τα ταξίδια της Γκίλφοϊλ στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Αλβανία. Οι νομοθέτες ζήτησαν να αποκαλυφθεί ποιος κάλυπτε το κόστος αυτών των μετακινήσεων και κατά πόσο η Αμερικανίδα διπλωμάτης χρησιμοποιούσε τη θεσμική της ιδιότητα για να προωθεί ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα και να παρεμβαίνει στις κυβερνήσεις συμμάχων χωρών του ΝΑΤΟ.

Και ίσως ήταν κάπου εκεί που το αστέρι της Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ άρχισε να δύει. Η χρονική σύμπτωση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, που έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ως ασπίδα από την ίδια ίσως είχε τελικά τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα.

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