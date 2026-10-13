Axios: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ δεν αποτελεί απόλυτη έκπληξη

Μάνος Χατζηγιάννης

Axios: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοιλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα λόγω αναφορών για ανάρμοστη συμπεριφορά και χρησιμοποίηση πολιτικών διασυνδέσεων για οικονομικά οφέλη.
  • Η απομάκρυνση της Γκίλφοιλ ήρθε μετά από δημοσιεύματα της Wall Street Journal που την κατηγορούν ότι ζήτησε χρήματα από δωρητές και προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων μέσω διπλωματικών επαφών.
  • Ανώτεροι αξιωματούχοι και ο ίδιος ο Τραμπ εξέφρασαν δυσαρέσκεια και εξέταζαν την αποπομπή της πριν την επίσημη ανακοίνωση.
  • Ο δικηγόρος της Γκίλφοιλ αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των στοιχείων που παρουσίασε η WSJ, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα υποστήριξε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες ηθικής και δήλωσης δώρων.
Snapshot powered by AI

Τον γύρο του κόσμου κάνει την τελευταία ώρα η είδηση της αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle, πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, να παραιτηθεί, μετά από αναφορές για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας.

Το Axios σε ανάλυσή του παρουσίασε τους τρεις βασικούς λόγους, που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της.

Καταρχάς το δημοσίευμα υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της εξέλιξης: Η πιθανή απομάκρυνση της μακροχρόνιας πολιτικής συμμάχου του προέδρου και πρώην αρραβωνιαστικιάς του γιου του, Donald Trump Jr., έρχεται μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, τα οποία ισχυρίζονται ότι χρησιμοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για να επιδιώξει οικονομικές εύνοιες και να προωθήσει ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Η Guilfoyle έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Τι είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, επιβεβαίωσε το αίτημα την Τρίτη κατά τη διάρκεια της πρώτης της συνέντευξης Τύπου. «Ήταν ένα εξαιρετικό στέλεχος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία», δήλωσε.

Γιατί η απομάκρυνση δεν αποτελεί έκπληξη

Η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ δεν αποτελεί απόλυτη έκπληξη, σύμφωνα με το Axios, καθώς ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες ότι «εξετάζει» την απόλυση της Γκίλφοιλ μετά τις κατηγορίες. «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Αυτά τα σχόλια έρχονται μετά από δήλωση ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ στο Associated Press ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο ήταν «εξαιρετικά εξοργισμένοι» με τις αναφορές και εξέταζαν το ενδεχόμενο να την απολύσουν.

Κίμπερλι Ρούμπιο

Οι τρεις λόγοι της απομάκρυνσης

Σύμφωνα με το Axios τρεις είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση για την αποπομπή:

-Το ρεπορτάζ της WSJ της 8ης Οκτωβρίου ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από έναν δωρητή του Τραμπ για να πληρώσει έναν λογαριασμό πιστωτικής κάρτας πριν από την ακρόασή της για την επικύρωση από τη Γερουσία, προσφέροντας σε αντάλλαγμα πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Ο δωρητής δεν πραγματοποίησε την πληρωμή.

-Μια προηγούμενη έρευνα ισχυριζόταν ότι προώθησε τα συμφέροντα μιας ελληνικής κατασκευαστικής και ενεργειακής εταιρείας και επέτρεψε στον λομπίστα της να παρευρεθεί σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις.

-Η WSJ επίσης ανέφερε ότι ηχογραφήσεις κατέγραψαν τη Γκίλφοιλ να συζητά, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, για ταξίδια με ιδιωτικό τζετ και πολυτελή φιλοξενία που παρείχαν πλούσιοι Έλληνες επιχειρηματίες.

Τι υποστήριξε η ίδια

Ο δικηγόρος της Γκίλφοιλ αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των μηνυμάτων που ανέφερε η WSJ, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα δήλωσε ότι η ίδια έχει τηρήσει τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την ηθική και τη δήλωση δώρων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:17ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα στην εποχή των θαλάσσιων drones - Ο πυρπολητής, το στοίχημα Δένδια και οι εντυπωσιακές εικόνες

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Νεκρός αστυνομικός από πυροβολισμό - Σε υπόθεση ναρκωτικών επικεντρώνεται η έρευνα

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρευνα Action24: Πρώτη η ΝΔ με double score από ΕΛΑΣ - Ποια κόμματα μπαίνουν Βουλή - Τι ενοχλεί τους πολίτες, τι λένε για αλαζονεία

19:03LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η πρεμιέρα, το μεγάλο στοίχημα, οι συνεργάτες και οι «αντίπαλοι»

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση ΤΕΕ σε Δούκα για Γκράβα: Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο

18:54LIFESTYLE

Κόρτνεϊ Κοξ και Κέιτ Χάντσον έκλεψαν τις εντυπώσεις σε παραλία της Χαβάης πριν από τον λαμπερό γάμο της Τζένιφερ Μέγιερ

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητές: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το στεγαστικό με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου» - «Δεν μας άρεσε αυτό που διαβάσαμε»

18:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη-«μαμούθ» από Ρομά: Απέσπασαν 150.000 ευρώ από τα θύματά τους σε Ψυχικό και Μαρούσι - Έκαναν τους υπάλληλους της ΔΕΗ

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις επιζώντων της τραγωδίας - «Είχα ζήσει έναν πόλεμο εκεί μέσα»

18:14ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Επικίνδυνο «κοκτέιλ» βροχής και ανέμων τις επόμενες ώρες – Για ποιες περιοχές έρχεται δύσκολη νύχτα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη αντίδραση Γκίλφοϊλ μετά την αποπομπή της: Θα είμαι πάντα ευγνώμων σε Τραμπ και Ρούμπιο

18:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: «Φλέρταρε» με τις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της 51χρονης που πέθανε ενώ έκανε αιμοκάθαρση - Τα αποτελέσματα της νεκροψίας

17:57ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακό: Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν συμφώνησαν να παραστούν μαζί σε φεστιβάλ στην Πύλα

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τη δολοφονία διάσημου πλαστικού χειρουργού στην Ισπανία - Τον εκτέλεσαν μέσα στην κλινική του - Οι απειλές που είχε δεχθεί πριν μήνες

17:42ΕΘΝΙΚΑ

Πώς σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς - 122 χρόνια από το θάνατο του «καπετάν Μίκη Ζέζα»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν στην Κόρινθο - Βίντεο

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Παραίτηση Γκίλφοϊλ: Πρώτο θέμα στα αμερικανικά μέσα - Πώς μεταδίδουν την απόφαση του Λευκού Οίκου Wall Street Journal , New York Times, CNN και AP

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:01ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

18:14ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Επικίνδυνο «κοκτέιλ» βροχής και ανέμων τις επόμενες ώρες – Για ποιες περιοχές έρχεται δύσκολη νύχτα

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο - Συγκρούστηκε μοτοσικλέτα με ΙΧ

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, ήχησε το 112 – «Ποτάμια» οι δρόμοι, κλειστά σχολεία, φόβοι για δύσκολη νύχτα

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ανατριχιαστικά πλάνα: Τραβάει βίντεο να πλησιάζει την τίγρη, λίγο πριν τον κατακρεουργήσει - Αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου» - «Δεν μας άρεσε αυτό που διαβάσαμε»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της 51χρονης που πέθανε ενώ έκανε αιμοκάθαρση - Τα αποτελέσματα της νεκροψίας

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

09:27WHAT THE FACT

Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ ζήτησε από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί από πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη αντίδραση Γκίλφοϊλ μετά την αποπομπή της: Θα είμαι πάντα ευγνώμων σε Τραμπ και Ρούμπιο

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρευνα Action24: Πρώτη η ΝΔ με double score από ΕΛΑΣ - Ποια κόμματα μπαίνουν Βουλή - Τι ενοχλεί τους πολίτες, τι λένε για αλαζονεία

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι έδειξαν οι έλεγχοι στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών - Ο εξοπλισμός που απομακρύνθηκε - Στο «φως» νέα ντοκουμέντα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της - Στο ίδιο σπίτι πήγαινε και το παιδί της

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι «κόκκινες» περιοχές για τις επόμενες ώρες - Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης για αεροσκάφος που έφτασε από Κέρκυρα - Απογειώθηκαν και Eurofighter

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ