Axios: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοιλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα λόγω αναφορών για ανάρμοστη συμπεριφορά και χρησιμοποίηση πολιτικών διασυνδέσεων για οικονομικά οφέλη.

Η απομάκρυνση της Γκίλφοιλ ήρθε μετά από δημοσιεύματα της Wall Street Journal που την κατηγορούν ότι ζήτησε χρήματα από δωρητές και προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων μέσω διπλωματικών επαφών.

Ανώτεροι αξιωματούχοι και ο ίδιος ο Τραμπ εξέφρασαν δυσαρέσκεια και εξέταζαν την αποπομπή της πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Ο δικηγόρος της Γκίλφοιλ αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των στοιχείων που παρουσίασε η WSJ, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα υποστήριξε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες ηθικής και δήλωσης δώρων. Snapshot powered by AI

Τον γύρο του κόσμου κάνει την τελευταία ώρα η είδηση της αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle, πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, να παραιτηθεί, μετά από αναφορές για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας.

Το Axios σε ανάλυσή του παρουσίασε τους τρεις βασικούς λόγους, που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της.

Καταρχάς το δημοσίευμα υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της εξέλιξης: Η πιθανή απομάκρυνση της μακροχρόνιας πολιτικής συμμάχου του προέδρου και πρώην αρραβωνιαστικιάς του γιου του, Donald Trump Jr., έρχεται μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, τα οποία ισχυρίζονται ότι χρησιμοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για να επιδιώξει οικονομικές εύνοιες και να προωθήσει ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Η Guilfoyle έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Τι είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, επιβεβαίωσε το αίτημα την Τρίτη κατά τη διάρκεια της πρώτης της συνέντευξης Τύπου. «Ήταν ένα εξαιρετικό στέλεχος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία», δήλωσε.

Γιατί η απομάκρυνση δεν αποτελεί έκπληξη

Η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ δεν αποτελεί απόλυτη έκπληξη, σύμφωνα με το Axios, καθώς ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες ότι «εξετάζει» την απόλυση της Γκίλφοιλ μετά τις κατηγορίες. «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Αυτά τα σχόλια έρχονται μετά από δήλωση ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ στο Associated Press ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο ήταν «εξαιρετικά εξοργισμένοι» με τις αναφορές και εξέταζαν το ενδεχόμενο να την απολύσουν.

Οι τρεις λόγοι της απομάκρυνσης

Σύμφωνα με το Axios τρεις είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση για την αποπομπή:

-Το ρεπορτάζ της WSJ της 8ης Οκτωβρίου ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από έναν δωρητή του Τραμπ για να πληρώσει έναν λογαριασμό πιστωτικής κάρτας πριν από την ακρόασή της για την επικύρωση από τη Γερουσία, προσφέροντας σε αντάλλαγμα πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Ο δωρητής δεν πραγματοποίησε την πληρωμή.

-Μια προηγούμενη έρευνα ισχυριζόταν ότι προώθησε τα συμφέροντα μιας ελληνικής κατασκευαστικής και ενεργειακής εταιρείας και επέτρεψε στον λομπίστα της να παρευρεθεί σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις.

-Η WSJ επίσης ανέφερε ότι ηχογραφήσεις κατέγραψαν τη Γκίλφοιλ να συζητά, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, για ταξίδια με ιδιωτικό τζετ και πολυτελή φιλοξενία που παρείχαν πλούσιοι Έλληνες επιχειρηματίες.

Τι υποστήριξε η ίδια

Ο δικηγόρος της Γκίλφοιλ αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των μηνυμάτων που ανέφερε η WSJ, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα δήλωσε ότι η ίδια έχει τηρήσει τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την ηθική και τη δήλωση δώρων.

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