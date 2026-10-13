Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ ζήτησε από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί από πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ζητήθηκε από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα,  Κίμπερλι Γκίλφοιλ, να παραιτηθεί έπειτα τις καταγγελίες εις βάρος της, όπως ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου 

Δημήτρης Μάνωλης

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ ζήτησε από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί από πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, ανακοίνωσε ότι έχει ζητηθεί η παραίτηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
  • Η Ζακάρια ανέλαβε καθήκοντα εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, με στόχο να υπερασπιστεί τον Τραμπ και την ατζέντα των Ρεπουμπλικανών.
  • Ο Τραμπ επιδιώκει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ενώ αντιμετωπίζει τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ως αντίπαλο δέος και πρόσφατα απαγόρευσε την πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά.
  • Η Ζακάρια είναι συντηρητική σχολιάστρια με εμπειρία σε μέσα ενημέρωσης και στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ενώ έχει εργαστεί και στον όμιλο Trump Media & Technology Group.
  • Η προηγούμενη εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, αποχώρησε τον Αύγουστο του 2026, ενώ οι ενημερώσεις Τύπου από το Λευκό Οίκο είχαν αραι
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Στο ντεμπούτο της, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε πως έχει ζητηθεί η παραίτηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ της ευχήθηκε και καλή τύχη.

Απαντώντας στην τρίτη ερώτηση, από την Daily Mail, η Κέιτι Ζακάρια αποκάλυψε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να παραιτηθεί.

«Της έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί, έχει υπάρξει ένα υπέροχο asset για την ομάδα και της ευχόμαστε καλή τύχη» είπε η Κέιτι Ζακάρια.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Ήθελα να εργαστώ για αυτόν εδώ και πολύ καιρό” δήλωσε κατά τις πρώτες της δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. “Ανυπομονώ να συνεργαστώ και με τον καθένα από εσάς, ειδικά αυτή την περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών”, είπε.

Είχαν προηγηθεί έντονες επικρίσεις και καταγγελίες για ανάρμοστη και ενδεχομένως παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα, δήλωσε την Τρίτη η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Κέιτι Ζακάρι

Από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ο ίδιος ο πρέδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επί της ουσίας προαναγγείλει την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα. Σε ερώτηση αν προτίθεται να αποπέμψει την κυρία Γκίλφοϊλ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα: «We're looking at it. Yeah, we're not happy».

https://www.instagram.com/cbsnews/reel/DeaPT0sx4r9/

Η ανακοίνωση της απόφασης για αντικατάσταση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα έγινε λίγες ώρες αργότερα, με τον πιο επίσημο τρόπο, από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Η απομάκρυνση της Κίμπεριλ Γκίλφοϊλ από το πόστο έρχεται μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και άλλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που την έφεραν στο επίκεντρο για καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά και τις ενέργειές της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, η Wall Street Journal έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μαρτυρίες για αμφιλεγόμενη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ. Στο πρώτο ρεπορτάζ της ανέφερε ότι η πρέσβης είχε πει σε καλεσμένους δεξίωσης πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν, εάν το επέλεγαν, να υπονομεύσουν την ελληνική κυβέρνηση.

Η Γκίλφοϊλ, πρώην σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και πρώην σύζυγος του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ (Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια), κατηγορείται ότι άσκησε αθέμιτη πίεση σε έναν δωρητή για να αποπληρώσει έναν λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων και ότι κακομεταχειρίστηκε το προσωπικό.

Η εφημερίδα δημοσίευσε ρεπορτάζ, επικαλούμενη γραπτά μηνύματα, σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει από δωρητή και υποστηρικτή του Τραμπ να εξοφλήσει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων.

Το αίτημα φέρεται να έγινε λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της, με την υπόσχεση ότι, εάν πλήρωνε, θα του εξασφάλιζε πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στη συνέχεια, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ είχε εξοργιστεί επειδή δεν είχε προσκληθεί σε εκδήλωση με ελληνικό θέμα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία, νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, απαίτησε να παραστεί, ενώ παράλληλα καυχιόταν για πολυτελή ταξίδια στη Γαλλία με στελέχη ενεργειακών εταιρειών.

Άλλο δημοσίευμα, της βρετανικής ταμπλόιντ Daily Mail, ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια στο προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα και ότι η συμπεριφορά της υπερέβαινε τα όρια που αρμόζουν στην ανώτατη εκπρόσωπο της αμερικανικής κυβέρνησης στην Ελλάδα.

Η ίδια, μέσω των δικηγόρων της, έχει αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με το μέλλον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της βρίσκεται υπό εξέταση.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν σκέφτεται να την απομακρύνει από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε λιτά: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Η ανακοίνωση της απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έγινε στην πρώτη εμφάνιση της νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Τύπου Κέιτι Ζακάρια, η οποία απαντούσε σε ερωτήσεις από το βήμα της αίθουσας ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Η Γκίλφοϊλ είναι πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πρώην εισαγγελέας στην Καλιφόρνια. Υπήρξε σύζυγος του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, και ήταν αρραβωνιασμένη με τον γιο του Τραμπ, Ντόναλντ Τζούνιορ.

Η Ζακάρια αναλαμβάνει καθήκοντα στην κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές. Αποστολή της είναι να υπερασπίζεται τον Τραμπ απέναντι στις συνεχείς επιθέσεις των Δημοκρατικών αντιπάλων του και να προβάλλει την ατζέντα του, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί δίνουν μάχη για να διατηρήσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

«Η Κέιτι ήταν στο πλευρό μου, με την καρδιά της, από την πρώτη στιγμή και θα κάνει εξαιρετική δουλειά!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου ανέλαβε επισήμως τη Δευτέρα.

Ως βασική εκπρόσωπος του Τραμπ για τον Τύπο, θα κληθεί να διατηρήσει λεπτές ισορροπίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τον Τύπο ως αντίπαλο δέος και υποστηρίζει ότι τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν τον αντιμετωπίζουν δίκαια.

Πρόσφατα απαγόρευσε στο CNN, το MS NOW και το Politico την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Δικαστήριο, ωστόσο, ανέστειλε την απαγόρευση μέχρι να κριθεί η υπόθεση.

Η Ζακάρια είναι συντηρητική σχολιάστρια, με συχνές εμφανίσεις στο Fox News, ενώ διετέλεσε για σύντομο διάστημα εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, έχει εργαστεί ως σύμβουλος επικοινωνίας στον όμιλο Trump Media & Technology Group, την εταιρεία που διαχειρίζεται το Truth Social. Υπήρξε επίσης επικεφαλής νομικών υπηρεσιών και νομική σύμβουλος της Fix California, μιας οργάνωσης που προωθεί συντηρητικές πολιτικές.

Διαδέχεται την Καρολάιν Λέβιτ, η οποία υπηρέτησε ως εκπρόσωπος Τύπου από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ μέχρι τον Αύγουστο του 2026.

Η τελευταία επίσημη ενημέρωση της Λέβιτ προς τον Τύπο πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου. Στις 27 Αυγούστου μίλησε για τελευταία φορά σε δημοσιογράφους, σε μια άτυπη συνάντηση στον εξωτερικό χώρο του Λευκού Οίκου.

Έκτοτε, οι ενημερώσεις Τύπου έχουν αραιώσει, παρότι οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να προβάλλουν την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική», με μειώσεις φόρων, περιορισμό των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και επενδύσεις στην εγχώρια μεταποίηση.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε στο βήμα στις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς πραγματοποίησε ενημέρωση στις 15 Σεπτεμβρίου.

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