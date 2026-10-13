Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εύχεται με στόρι «χρόνια πολλά» στη σύζυγο του Έρικ Τραμπ, Λάρα

Παρά τον σάλο από τα δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου εναντίον της και τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εύχεται «χρόνια πολλά» μέσω Instagram, στη σύζυγο του Έρικ Τραμπ, Λάρα.

Η σημερινή δημοσίευση στο Instagram της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα δεν σχετίζεται με την πολιτική, αλλά με μια προσωπική της σχέση με τη Λάρα Τραμπ. Πρόκειται άλλωστε για τη νύφη του Αμερικανού προέδρου, ενώ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι η πρώην σύντροφος του μεγαλύτερου γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Το στόρι με το οποίο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εύχεται «χρόνια πολλά» στη Λάρα Τραμπ

Οι δύο γυναίκες γνωρίζονται μέσα από την οικογένεια Τραμπ και έχουν συνεργαστεί πολιτικά, κυρίως κατά την προεκλογική δραστηριότητα των Ρεπουμπλικανών.

Η Λάρα Τραμπ γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1982 στη Βόρεια Καρολίνα. Έχει εργαστεί ως τηλεοπτική παραγωγός και παρουσιάστρια και εξελίχθηκε σε πολιτικό στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Το 2014 παντρεύτηκε τον Έρικ Τραμπ, τρίτο παιδί του Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Το 2024 ανέλαβε συμπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών (RNC), συμμετέχοντας ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία του πεθερού της. Αποχώρησε από τη θέση τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Από τον Φεβρουάριο του 2025 παρουσιάζει επίσης την τηλεοπτική εκπομπή My View with Lara Trump στο Fox News.

Ντον Τζούνιορ, Λάρα, Ερικ Τραμπ και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ AP

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πριν έρθει στην Ελλάδα, υπήρξε αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αδελφού του Έρικ Τραμπ. Επομένως, όσο διαρκούσε η σχέση τους, η Λάρα και η Κίμπερλι ήταν ουσιαστικά συννυφάδες, αν και η Γκιλφόιλ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η σχέση της Γκιλφόιλ με τον Τραμπ Τζούνιορ ξεκίνησε το 2018, ακολούθησε αρραβώνας και το ζευγάρι χώρισε στα τέλη του 2024, λίγο πριν ανακοινωθεί πως η Κίμπερλι θα αναλάμβανε την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Τίφανι Τραμπ, Λάρα Τραμπ, Έρικ Τραμπ, Τζέραρντ Κούσνερ, Ιβάνκα Τραμπ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Ντον Τραμπ Τζούνιορ το 2019 AP

Εξετάζουμε το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, δήλωσε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με το μέλλον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της βρίσκεται υπό εξέταση.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν σκέφτεται να την απομακρύνει από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε λιτά: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Ο Τραμπ δεν προχώρησε σε περαιτέρω εξηγήσεις ούτε διευκρίνισε εάν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.

Η δήλωση έρχεται μετά από δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που έχουν φέρει την Γκίλφοϊλ στο επίκεντρο για καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά και τις ενέργειές της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Η ίδια, μέσω των δικηγόρων της, έχει αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί.

Προς το παρόν, η Γκίλφοϊλ παραμένει στη θέση της, με την Ουάσιγκτον να μην έχει ανακοινώσει κάποια αλλαγή στην ηγεσία της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης