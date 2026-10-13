Παραίτηση Γκίλφοϊλ: Τι γράφουν Wall Street Journal και αμερικάνικα μέσα

Snapshot Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από αποκαλύψεις για οικονομικές και δεοντολογικές παραβάσεις.

Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από πολιτικό δωρητή να πληρώσει πιστωτικό λογαριασμό 100.000 δολαρίων μέσω τραπεζικού εμβάσματος για να μην αφήσει ίχνη.

Το Associated Press ανέφερε ότι η παραίτηση της Γκίλφοϊλ ήρθε μετά από κριτική για ανάρμοστη και πιθανώς παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Τα αμερικανικά μέσα τόνισαν ότι η απόφαση του Λευκού Οίκου ήταν ρητή απαίτηση και όχι άμεση απόλυση, ενώ η πρώτη ενημέρωση Τύπου επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο θέμα.

Η παρουσία της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα κρίθηκε μη βιώσιμη λόγω των επιβαρυντικών αποκαλύψεων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των New York Times. Snapshot powered by AI

Χρειάστηκαν ελάχιστα λεπτά στην πρώτη επίσημη ενημέρωση της νέας εκπροσώπου Τύπου, Κέιτι Ζακαρία, για να βρεθεί η απόφαση του Λευκού Οίκου να ζητήσει την παραίτηση Γκίλφοϊλ στην κορυφή σχεδόν κάθε ειδησεογραφικού ιστότοπου στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα ξεκίνησε ουσιαστικά από τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal, οι οποίες έφεραν στο φως σοβαρές σκιές οικονομικής και δεοντολογικής φύσεως. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας λειτούργησε ως καταλύτης για τη χιονοστιβάδα εξελίξεων που ακολούθησε στην Ουάσιγκτον, καθιστώντας επισφαλή τη θέση της προτού καν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την τοποθέτησή της.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε η υπόθεση ενός λογαριασμού πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η εφημερίδα, η Γκίλφοϊλ φέρεται να απευθύνθηκε στον πολιτικό δωρητή Έρικ Ντίτερς, ζητώντας του να αναλάβει την εξόφληση του συγκεκριμένου ποσού. Το στοιχείο που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν η επιμονή της να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή μέσω τραπεζικού εμβάσματος, με ρητή πρόθεση να μην καταγραφούν ίχνη της πληρωμής.

Σύμφωνα με το Associated Press, η Γκίλφοϊλ οδηγήθηκε στην έξοδο έπειτα από σφοδρή κριτική για καταγγελίες ανάρμοστης αλλά και πιθανώς παράνομης συμπεριφοράς, οι οποίες αφορούσαν τόσο το διάστημα πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Το πρακτορείο υπενθύμισε ότι η εξέλιξη είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τις δικές του πηγές, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη δείξει τη δυσφορία του από τη Δευτέρα.

Σε ανάλογο μήκος κύματος, το Bloomberg κράτησε αυστηρό και λιτό ύφος, εστιάζοντας καθαρά στις καταγγελίες για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Το CNBC στάθηκε κυρίως στη χρονική συγκυρία της πρώτης ενημέρωσης από τη Ζακαρία. Εκεί καταγράφηκε η ακριβής διατύπωση ότι η κυβέρνηση ζήτησε την παραίτησή της, παρά τον ταυτόχρονο χαρακτηρισμό της ως «υπέροχο απόκτημα για την ομάδα», με το δίκτυο να θυμίζει τα προηγούμενα λόγια του Τραμπ ότι στον Λευκό Οίκο «δεν ήταν ευχαριστημένοι».

Το NBC News υπογράμμισε ότι η ενημέρωση των συντακτών κράτησε μόλις 14 λεπτά, με το θέμα της πρεσβείας να επισκιάζει τα πάντα.

Όπως αποκάλυψε το Mediaite, το κρίσιμο ερώτημα τέθηκε από τη δημοσιογράφο της Daily Mail, Ελίνα Σιραζί, ενώ το TMZ επέμεινε σε μια ουσιαστική διατύπωση: η εντολή του Τραμπ δεν είχε τη μορφή άμεσης απόλυσης, αλλά της ρητής απαίτησης να υποβάλει η ίδια την παραίτησή της.

Στην ίδια γραμμή, η εφημερίδα The New York Times επιβεβαίωσε στο κεντρικό της ρεπορτάζ ότι η αμερικανίδα διπλωμάτης βρέθηκε αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες επιβαρυντικές αποκαλύψεις που κατέστησαν μη βιώσιμη την παρουσία της στην ελληνική πρωτεύουσα.