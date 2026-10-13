Η πρώτη αντίδραση Γκίλφοϊλ μετά την αποπομπή της: Θα είμαι πάντα ευγνώμων σε Τραμπ και Ρούμπιο

Snapshot Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της απέναντι σε ψευδείς καταγγελίες.

Ευχαριστεί τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Αναφέρει επιτεύγματα όπως τις συμφωνίες για αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, την προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου και την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας.

Τονίζει τον ρόλο της πρεσβείας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας και στη διασφάλιση της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιβεβαιώνει την αφοσίωσή της στην πολιτική «Πρώτα η Αμερική» και τη συνεχή υποστήριξή της προς τον Τραμπ, παρά την αποπομπή της. Snapshot powered by AI

«Το να υπηρετήσω ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου» έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, μία ώρα μετά την ανακοίνωση της αποπομπή της από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Επίσης, εκφράζει εκφράζει τις ευχαριστίες της στον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την εμπιστοσύνη τους.

Σε ανάρτησή της κάνει απολογισμό του έργου της, δίνοντας έμφαση στις συμφωνίες για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου και στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας.

Δηλώνει υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, στην «ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο αναντικατάστατος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Παράλληλα, απορρίπτει εκ νέου ως ψευδείς τις πρόσφατες καταγγελίες εις βάρος της και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Υπογραμμίζει ότι δεν θα επιτρέψει στις κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της δημόσιας προσφοράς της και διαβεβαιώνει ότι θα παραμείνει πιστή υποστηρίκτρια του Τραμπ και της πολιτικής «Πρώτα η Αμερική».

Η ανάρτηση της απερχόμενης πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Το να υπηρετήσω ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που μου εμπιστεύθηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Από την πρώτη ημέρα της θητείας μου ως πρέσβης, εργάστηκα ακούραστα για να προωθήσω την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του προέδρου Τραμπ, να ενισχύσω τη στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και να εξασφαλίσω ουσιαστικές επιτυχίες για τον αμερικανικό λαό. Κατά τη θητεία μου, συμβάλαμε στην επίτευξη ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Προωθήσαμε τον Κάθετο Διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στην άμυνα και την ασφάλεια με έναν κρίσιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο αναντικατάστατος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του προέδρου Τραμπ, της προσήλωσης του υπουργού Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία και του έργου των εξαιρετικών ανδρών και γυναικών που υπηρετούν καθημερινά τη χώρα μας. Θέλω επίσης να τοποθετηθώ για τις πρόσφατες καταγγελίες εις βάρος μου. Οι καταγγελίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και των αξιών που καθιστούν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της επί δεκαετίες προσφοράς μου στον δημόσιο βίο. Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητα. Είμαι υπερήφανη για όσα πετύχαμε μαζί και θα παραμείνω πάντοτε πιστή υποστηρίκτρια του προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να «Κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη». Παρότι η θητεία μου ως πρέσβειρας μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η αφοσίωσή μου στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα «Πρώτα η Αμερική» και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ. Το να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Ο Θεός να ευλογεί τον πρόεδρο Τραμπ, τους εξαιρετικούς διπλωμάτες και στρατιωτικούς μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Στο ντεμπούτο της, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της από το πόστο της αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα.

Απαντώντας σε ερώτηση της Daily Mail, η Κέιτι Ζακάρια αποκάλυψε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να παραιτηθεί.

«Της έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί, έχει υπάρξει ένα υπέροχο asset για την ομάδα και της ευχόμαστε καλή τύχη» είπε η Κέιτι Ζακάρια.

Από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ο ίδιος ο πρέδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επί της ουσίας προαναγγείλει την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα. Σε ερώτηση αν προτίθεται να αποπέμψει την κυρία Γκίλφοϊλ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα: «We're looking at it. Yeah, we're not happy».

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και πρώην σύζυγος του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, βρέθηκε αντιμέτωπη με θύελλα αντιδράσεων. Είχε προηγηθεί αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο έφερε στο φως γραπτά μηνύματα στα οποία ζητούσε από δωρητή 100.000 δολάρια για να εξοφλήσει την πιστωτική της κάρτα American Express, πριν από την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβειρας.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, η Wall Street Journal έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μαρτυρίες για τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ.

Είχε δημοσιεύσει μηνύματα που φέρονται να αποδεικνύουν ότι ο Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει από τον δωρητή του Τραμπ, Έρικ Ντέτερς, μια μεταφορά 100.000 δολαρίων.

«Αγάπη μου, πρέπει να το κάνεις αυτό για μένα», φέρεται να έγραψε ο πρέσβης. Ο Γκίλφοϊλ, 57 ετών, χρειαζόταν τα χρήματα για να αποπληρώσει χρέη στην American Express.

Η Ντέτερς θα έπρεπε να της είχε στείλει τα χρήματα με τέτοιο τρόπο ώστε η μεταφορά να μην μπορούσε να εντοπιστεί αργότερα, ανέφερε η εφημερίδα. Η νυν πρέσβειρα ήταν κάποτε αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου. Η Ντέτερς θεωρείται μακροχρόνιος υποστηρικτής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η δωρήτρια απαίτησε πολιτική επιρροή.Σύμφωνα με την «Wall Street Journal», η Guilfoyle είχε επαφή με την Deters εδώ και μήνες, η οποία της είχε ζητήσει βοήθεια για να επιστήσει την προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ σε προσωπικά φορολογικά και νομικά ζητήματα - και φέρεται να της είχε υποσχεθεί πληρωμές έως και ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε περίπτωση επιτυχίας.

Σύμφωνα με τον Ντέτερς, ωστόσο, δεν έγινε ποτέ καμία πληρωμή. Όπως ανέφερε η «Wall Street Journal», η Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, αρνείται την αυθεντικότητα των μηνυμάτων. Ισχυρίζεται ότι χρωστούσε χρήματα για δημόσιες εμφανίσεις πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία. Η Ντέτερς, ωστόσο, δήλωσε στην εφημερίδα ότι δεν χρωστούσε χρήματα στον Γκίλφοϊλ.

Τις προηγούμενες ημέρες, όλο και περισσότερα μέλη του Κογκρέσου είχαν απαιτήσει έρευνα για τους ισχυρισμούς. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε υπερασπιστεί τον Γκιλφόιλ μόλις την περασμένη εβδομάδα.

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