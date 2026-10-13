Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου» - «Δεν μας άρεσε αυτό που διαβάσαμε»

Snapshot Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απομακρύνθηκε από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από καταγγελίες της Wall Street Journal.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Γκίλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του και ότι δεν είχε μιλήσει μαζί της προσωπικά.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, αλλά αποφάσισαν αλλαγή λόγω των δημοσιευμάτων.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Γκίλφοϊλ μετά από σειρά κατηγοριών στα μέσα ενημέρωσης.

Η απερχόμενη πρέσβης δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στον Τραμπ, στο κίνημα America First και στις ΗΠΑ, παρά την αποχώρησή της. Snapshot powered by AI

«Όχι, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι βγήκε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση για την αποπομπή της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σημείωσε ότι δεν είχε μιλήσει προσωπικά μαζί της.

Σχετικά με την αποπομπή της, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε:

Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσε αυτό που διαβάζαμε, οπότε προχωράμε σε αλλαγή».

Η αποπομπή της Γκίλφοϊλ με μια λακωνική δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί μετά το μπαράζ δημοσιευμάτων της Wall Stree Journal για μια σειρά από κατηγορίες.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,η απερχόμενη πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε:

«Ενώ ο χρόνος μου ως πρέσβης μπορεί να φτάνει στο τέλος του, η δέσμευσή μου στον πρόεδρο Τραμπ, στην κίνηση America First και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ».

Στο ντεμπούτο της, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε πως έχει ζητηθεί η παραίτηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ της ευχήθηκε και καλή τύχη.

Απαντώντας στην τρίτη ερώτηση, από την Daily Mail, η Κέιτι Ζακάρια αποκάλυψε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να παραιτηθεί.

«Της έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί, έχει υπάρξει ένα υπέροχο asset για την ομάδα και της ευχόμαστε καλή τύχη» είπε η Κέιτι Ζακάρια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Ήθελα να εργαστώ για αυτόν εδώ και πολύ καιρό” δήλωσε κατά τις πρώτες της δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. “Ανυπομονώ να συνεργαστώ και με τον καθένα από εσάς, ειδικά αυτή την περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών”, είπε.

Είχαν προηγηθεί έντονες επικρίσεις και καταγγελίες για ανάρμοστη και ενδεχομένως παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα, δήλωσε την Τρίτη η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Κέιτι Ζακάρι

Από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ο ίδιος ο πρέδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επί της ουσίας προαναγγείλει την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα. Σε ερώτηση αν προτίθεται να αποπέμψει την κυρία Γκίλφοϊλ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα: «We're looking at it. Yeah, we're not happy».

https://www.instagram.com/cbsnews/reel/DeaPT0sx4r9/

Η ανακοίνωση της απόφασης για αντικατάσταση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα έγινε λίγες ώρες αργότερα, με τον πιο επίσημο τρόπο, από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Η απομάκρυνση της Κίμπεριλ Γκίλφοϊλ από το πόστο έρχεται μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και άλλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που την έφεραν στο επίκεντρο για καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά και τις ενέργειές της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, η Wall Street Journal έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μαρτυρίες για αμφιλεγόμενη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ. Στο πρώτο ρεπορτάζ της ανέφερε ότι η πρέσβης είχε πει σε καλεσμένους δεξίωσης πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν, εάν το επέλεγαν, να υπονομεύσουν την ελληνική κυβέρνηση.

Η Γκίλφοϊλ, πρώην σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και πρώην σύζυγος του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ (Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια), κατηγορείται ότι άσκησε αθέμιτη πίεση σε έναν δωρητή για να αποπληρώσει έναν λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων και ότι κακομεταχειρίστηκε το προσωπικό.

Η εφημερίδα δημοσίευσε ρεπορτάζ, επικαλούμενη γραπτά μηνύματα, σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει από δωρητή και υποστηρικτή του Τραμπ να εξοφλήσει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων.

Το αίτημα φέρεται να έγινε λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της, με την υπόσχεση ότι, εάν πλήρωνε, θα του εξασφάλιζε πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στη συνέχεια, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ είχε εξοργιστεί επειδή δεν είχε προσκληθεί σε εκδήλωση με ελληνικό θέμα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία, νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, απαίτησε να παραστεί, ενώ παράλληλα καυχιόταν για πολυτελή ταξίδια στη Γαλλία με στελέχη ενεργειακών εταιρειών.

Άλλο δημοσίευμα, της βρετανικής ταμπλόιντ Daily Mail, ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια στο προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα και ότι η συμπεριφορά της υπερέβαινε τα όρια που αρμόζουν στην ανώτατη εκπρόσωπο της αμερικανικής κυβέρνησης στην Ελλάδα.

Η ίδια, μέσω των δικηγόρων της, έχει αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με το μέλλον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της βρίσκεται υπό εξέταση.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν σκέφτεται να την απομακρύνει από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε λιτά: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Η ανακοίνωση της απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έγινε στην πρώτη εμφάνιση της νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Τύπου Κέιτι Ζακάρια, η οποία απαντούσε σε ερωτήσεις από το βήμα της αίθουσας ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Η Γκίλφοϊλ είναι πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πρώην εισαγγελέας στην Καλιφόρνια. Υπήρξε σύζυγος του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, και ήταν αρραβωνιασμένη με τον γιο του Τραμπ, Ντόναλντ Τζούνιορ.

Η αντίδραση της Γκίλφοϊλ μετά την εκπαραθύρωσή της

«Το να υπηρετήσω ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου» έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, μία ώρα μετά την ανακοίνωση της αποπομπή της από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Επίσης, εκφράζει εκφράζει τις ευχαριστίες της στον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την εμπιστοσύνη τους.

Σε ανάρτησή της κάνει απολογισμό του έργου της, δίνοντας έμφαση στις συμφωνίες για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου και στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας.

Δηλώνει υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, στην «ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο αναντικατάστατος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Παράλληλα, απορρίπτει εκ νέου ως ψευδείς τις πρόσφατες καταγγελίες εις βάρος της και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Υπογραμμίζει ότι δεν θα επιτρέψει στις κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της δημόσιας προσφοράς της και διαβεβαιώνει ότι θα παραμείνει πιστή υποστηρίκτρια του Τραμπ και της πολιτικής «Πρώτα η Αμερική».

Η ανάρτηση της απερχόμενης πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Το να υπηρετήσω ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που μου εμπιστεύθηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Από την πρώτη ημέρα της θητείας μου ως πρέσβης, εργάστηκα ακούραστα για να προωθήσω την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του προέδρου Τραμπ, να ενισχύσω τη στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και να εξασφαλίσω ουσιαστικές επιτυχίες για τον αμερικανικό λαό. Κατά τη θητεία μου, συμβάλαμε στην επίτευξη ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Προωθήσαμε τον Κάθετο Διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στην άμυνα και την ασφάλεια με έναν κρίσιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο αναντικατάστατος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του προέδρου Τραμπ, της προσήλωσης του υπουργού Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία και του έργου των εξαιρετικών ανδρών και γυναικών που υπηρετούν καθημερινά τη χώρα μας. Θέλω επίσης να τοποθετηθώ για τις πρόσφατες καταγγελίες εις βάρος μου. Οι καταγγελίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και των αξιών που καθιστούν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της επί δεκαετίες προσφοράς μου στον δημόσιο βίο. Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητα. Είμαι υπερήφανη για όσα πετύχαμε μαζί και θα παραμείνω πάντοτε πιστή υποστηρίκτρια του προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να «Κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη». Παρότι η θητεία μου ως πρέσβειρας μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η αφοσίωσή μου στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα «Πρώτα η Αμερική» και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ. Το να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Ο Θεός να ευλογεί τον πρόεδρο Τραμπ, τους εξαιρετικούς διπλωμάτες και στρατιωτικούς μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

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