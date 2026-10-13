Στον Τζόσουα Χακ τα ηνία της αμερικανικής πρεσβείας μετά την «καρατόμηση» της Γκίλφοϊλ

Snapshot Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η αποχώρηση της Γκιλφόιλ έγινε μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου και καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν στη Wall Street Journal.

Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά και ασιατικά ζητήματα και έχει υπηρετήσει σε κρίσιμες θέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η αλλαγή στην ηγεσία της πρεσβείας συμβαίνει σε περίοδο έντονης ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε θέματα άμυνας, ενέργειας και γεωστρατηγικής.

Ο Τζόσουα Χακ διαθέτει γλωσσομάθεια και ακαδημαϊκό υπόβαθρο που ενισχύουν τη θεσμική συνέχεια μέχρι τον διορισμό νέου πρέσβη. Snapshot powered by AI

Στον Τζόσουα Χακ, το «νούμερο δύο» της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, περνά το βάρος της εκπροσώπησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Γκιλφόιλ και η ίδια ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβεως, στον απόηχο σειράς καταγγελιών εις βάρος από τη Wall Street Journal.

Μέχρι να καλυφθεί η θέση, ο Τζόσουα Χακ αναμένεται να αναλάβει προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τυπικά, δεν θα φέρει τον τίτλο του πρέσβη, αλλά θα ασκεί τα καθήκοντα του επικεφαλής της πρεσβείας κατά τη μεταβατική περίοδο.

Πρόκειται για γνώριμο ρόλο για τον Αμερικανό διπλωμάτη, ο οποίος είχε ήδη υπηρετήσει ως επιτετραμμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την Γκιλφόιλ.

Ποιος είναι ο Τζόσουα Χακ

Ο Τζόσουα Χακ είναι διπλωμάτης καριέρας με μακρά εμπειρία τόσο στα ευρωπαϊκά όσο και στα ασιατικά ζητήματα.

Πριν από την τοποθέτησή του στην Αθήνα διετέλεσε αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών, έχοντας στην αρμοδιότητά του τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Νωρίτερα ήταν διευθυντής του Γραφείου Νοτιοευρωπαϊκών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με χαρτοφυλάκιο που περιελάμβανε την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα.

Η διαδρομή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την επόμενη μέρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Έχει υπηρετήσει στη Σαγκάη, στο Τόκιο, στη Σόφια, στη Ρανγκούν, στην Ταϊπέι και στο Χονγκ Κονγκ, ενώ στην Ουάσιγκτον έχει περάσει από τα γραφεία κινεζικών και κορεατικών υποθέσεων. Υπήρξε επίσης προσωπάρχης του Κερτ Κάμπελ όταν εκείνος ήταν υφυπουργός Εξωτερικών για την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό.

Είναι απόφοιτος του Johns Hopkins University, διαθέτει μεταπτυχιακό από το International University of Japan και πιστοποιητικό σπουδών από το Johns Hopkins School of Advanced International Studies στην Μπολόνια. Μιλά κινεζικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

Στον απόηχο της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλαγή στην ηγεσία της πρεσβείας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνοαμερικανική ατζέντα παραμένει πυκνή, από την άμυνα και την Ανατολική Μεσόγειο έως την ενέργεια και τον Κάθετο Διάδρομο.

Ο Χακ έχει ήδη ενεργή παρουσία σε αυτούς τους φακέλους, γεγονός που διασφαλίζει θεσμική συνέχεια έως ότου η Ουάσιγκτον ανοίξει τα χαρτιά της για τον επόμενο πρέσβη στην Αθήνα.

Η διαδικασία για τον νέο πρέσβη

Η θητεία του Τζόσουα Χακ θα διαρκέσει μέχρι τον ορισμό νέου πρέσβη. Η αρμοδιότητα της επιλογής ανήκει στον Λευκό Οίκο, το οποίο μαζί με το υπουργείο Εξωτερικών καταρτίζει κατάλογο με πιθανούς υποψηφίους, για τους οποίους γίνεται ενδελεχής έρευνα ως προς το ιστορικό τους.

Η έρευνα δεν γίνεται μόνο από τον Λευκό Οίκο και το State Department, αλλά διευρύνεται και στο επίπεδο του FBI, του IRS (της αμερικανικής «εφορίας») και της Υπηρεσίας Δεοντολογίας της Κυβέρνησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η τελική επιλογή θα είναι η καλύτερη δυνατή.

Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας μπορεί να είναι ένας διπλωμάτης καριέρας ή και να μην είναι. Ο τελευταίος διπλωμάτης καριέρας που διετέλεσε πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα ήταν ο Τζέφρι Πάιατ (2016-2022).

Μετά την επιλογή, το όνομα κοινοποιείται στη χώρα που προορίζεται να τοποθετηθεί και ζητείται κατά το τυπικό η συναίνεσή της, όπως προβλέπει η Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις.

Η επικύρωση του διεξάγεται στη Γερουσία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβιβάζει την υποψηφιότητα στη Γερουσία και η «εξέταση» του επιλεγέντος προσώπου γίνεται από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, αρχικά σε επίπεδο ιστορικού και εν συνεχεία με δημόσια ακρόαση. Έπειτα η επιτροπή ψηφίζει για το αν θα εισηγηθεί θετικά στην Ολομέλεια της Γερουσίας, η οποία αποφασίζει εν τέλει με ψηφοφορία που απαιτεί απλή πλειοψηφία.

Μετά την επικύρωση από τη Γερουσία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράφει την ανάθεση της ηγεσίας της διπλωματικής αποστολής και ακολουθεί η ορκωμοσία στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στη συνέχεια, αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα και αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του μετά την υποβολή των διαπιστευτηρίων του στον στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Συνολικά, η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει έως 8 μήνες. Την επικύρωσή του θα κάνει η νέα Γερουσία, που θα εκλεγεί στις ενδιάμεσες εκλογές. Σήμερα, την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικανοί.