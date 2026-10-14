Ο Ρούμπιο τονίζει τους κανόνες δεοντολογίας σε υπόμνημα μετά την απόλυση της Γκίλφοϊλ

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπενθύμισε στους υπαλλήλους Στέιτ Ντιπάρτμεντ να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας μετά την απόλυση της πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοιλ.

Ο Ρούμπιο τόνισε την ανάγκη αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων και την αμεροληψία στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Υπογράμμισε ότι οι δημόσιοι αξιωματούχοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις θέσεις τους για ιδιωτικό όφελος.

Επισήμανε τη σημασία της τήρησης του νόμου Hatch, που περιορίζει την πολιτική δραστηριότητα των ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έστειλε την Τετάρτη μήνυμα σε όλους τους υπαλλήλους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπενθυμίζοντάς τους να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας, μία ημέρα αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ.

«Στο πλαίσιο της απόδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση των δημόσιων αξιωμάτων μας για ιδιωτικό όφελος», δήλωσε ο Ρούμπιο σε επιστολή που είδε το Bloomberg News.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης του νόμου Hatch, ο οποίος απαγορεύει ορισμένες μορφές πολιτικής δραστηριότητας στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.