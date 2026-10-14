Μάρκο Ρούμπιο: Νέα ανάρτηση με Ακρόπολη - Οι αρχαίοι Έλληνες ως έμπνευση για την Αμερική

Με νέα ανάρτησή του, μία εβδομάδα μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Μάρκο Ρούμπιο προτρέπει: «Μαζί πρέπει να ξαναβρούμε το αμερικανικό πνεύμα»

Δημήτρης Μάνωλης

Μάρκο Ρούμπιο: Νέα ανάρτηση με Ακρόπολη - Οι αρχαίοι Έλληνες ως έμπνευση για την Αμερική
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίευσε βίντεο με αποσπάσματα της ομιλίας του από την Πνύκα, προτρέποντας να ξαναβρεθεί το αμερικανικό πνεύμα, εμπνευσμένο από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
  • Το βίντεο συνοδεύεται από εικόνες της Ακρόπολης, αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων και ιστορικών σκηνών που συνδέουν τον δυτικό πολιτισμό με την αμερικανική κληρονομιά.
  • Ο Ρούμπιο τονίζει ότι η ελληνική παράδοση αποτέλεσε τη βάση για το αμερικανικό πνεύμα της εξερεύνησης και της ελευθερίας, που διαμορφώθηκε περαιτέρω από τη Ρώμη, τον χριστιανισμό και την αγγλική κληρονομιά.
  • Η ανάρτηση έγινε μία εβδομάδα μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα και μία ημέρα μετά την αποπομπή της αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
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Νέο βίντεο με απόσπασμα της ομιλίας του από την Πνύκα δημοσίευσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μία εβδομάδα μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα και μία ημέρα μετά την αποπομπή της πρέσβεως των ΗΠΑ στη χώρα μας.

Με το βλέμμα στην αρχαία Ελλάδα, ο Μάρκο Ρούμπιο προτρέπει στην ανάρτησή του:

«Μαζί πρέπει να ξαναβρούμε το αμερικανικό πνεύμα».

Συνοδεύει την ανάρτησή του με βίντεο από την Ακρόπολη και αναφορές για το ελληνικό πνεύμα και μοντάζ εικόνων με αρχαία ελληνικά αγάλματα, ιστορικούς πίνακες με πλοία και αποίκους, τοιχογραφία του Καπιτωλίου, εκτόξευση πυραύλου, αποβίβαση στρατιωτών, ρωμαϊκό άγαλμα, αεροφωτογραφία της Ουάσινγκτον, της Γης από τη Σελήνη και του εμβλήματος των ΗΠΑ.

Κατά την προβολή αυτών των εικόνων ακούγονται αποσπάσματα από την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα για τον δυτικό πολιτισμό και το αμερικανικό πνεύμα:

«Η ελληνική προσδοκία για νέους ορίζοντες έγινε το αμερικανικό πνεύμα της κατάκτησης νέων συνόρων. Και στην Αμερική, η ίδια αυτή παράδοση ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό της. Μια απέραντη και άγρια γη έγινε ο τόπος μιας μεγάλης αναγέννησης της δυτικής φαντασίας και φιλοδοξίας.

Οι σπουδαιότεροι Αμερικανοί κάθε γενιάς έφεραν τα ανεξίτηλα γνωρίσματα των προγόνων τους, μιας κληρονομιάς που γεννήθηκε στην Αθήνα, διαμορφώθηκε από τη Ρώμη, βαπτίστηκε στον χριστιανικό κόσμο, σφυρηλατήθηκε στο καμίνι της μεσαιωνικής Ευρώπης, προικίστηκε με την αγγλική ιδιοφυΐα για την ελευθερία και κατόπιν διέσχισε τον Ατλαντικό, για να ξαναγεννηθεί στις ακτές ενός νέου κόσμου.

Μαζί πρέπει τώρα να ξαναβρούμε αυτό το πνεύμα».

Η ανάρτηση αυτή έρχεται μία εβδομάδα μετά την παρουσία του στην Ελλάδα και την ομιλία του από την Πνύκα και μία ημέρα μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Δείτε την ανάρτηση

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